Mar Flores estalla contra quienes la critican por sus retoques: su foto más natural

Mar Flores está harta y así se lo ha hecho saber a quien quiera escucharla. La modelo ha dado un paso al frente en sus redes sociales para responder a los señalamientos que, en los últimos díass, se han vertido sobre ella. Esto después de que se difundieran unas imágenes de ella posando en un 'photocall'. Varios usuarios señalaron su "notable transformación física", a su entender, y le acusaron de haberse excedido en el uso de los retoques estéticos. Ni corta ni perezosa, la madre de Carlo Costanzia, que lanzaba una contundente advertencia recientemente, ha contestado a los 'haters' con una imagen sin filtros.

Las fotos de la discordia que han puesto a Mar Flores en el ojo del huracán

Parece que Mar Flores no gana para disgustos. La madre de Carlo Costanzia acudía a un evento de Unicef en Madrid hace unos días, guapísima y ataviada con un favorecedor vestido rojo de pronunciado escote. Muy a su pesar, las redes sociales se hacían eco de un hecho que nada tenía que ver con esta gala solidaria a favor de los niños. Las imágenes que trascendieron (las que te ofrecemos sobre estas líneas) volvían a poner a la modelo en el centro de la diana. Twitter se llenó de comentarios en los que se apuntaba a sus excesivos retoques, llegando incluso a compararla con Caitlyn Jenner, anteriormente Bruce Jenner y padrastro de las Kardashian.

A sus 54 años, la también presentadora no ha podido evitar reaccionar ante tal aluvión de críticas. Es cierto que siempre se ha especulado con las intervenciones a las que se ha podido someter para realzar su belleza. O los tratamientos estéticos para verse siempre joven. Algo que ella ni ha desmentido ni ha confirmado. Hasta ahora. Mar ha compartido una foto de lo más natural en la que se le ve sin pizca de maquilla y, según ella, sin botox ni infiltraciones.

"A ver qué se critica aquí. ¿Que no tengo 30??? ¡Pues no! Ni los quiero"

"Sin filtros. Sin bótox. Sin infiltraciones. Sin maquillaje. Con deporte. Con disciplina. Con resiliencia y con actitud. Siempre adelante pase lo que pase. Y qué putada que siempre pasan cosas. Parece que he nacido para resistir y superar", escribía la excolaboradora de 'Y ahora Sonsoles' en su Instagram. Una clara alusión a los últimos meses, que no han sido nada fáciles para Mar debido a la situación judicial de su hijo, condenado por estafa.

Junto a estas palabras, Mar compartía la foto que te ofrecemos sobre estas líneas que acompañaba con un vídeo de ella haciendo ejercicio. "Y, ojo. Que si algún día me lo pongo porque creo que lo necesito lo haré. Pero, ahora, es lo que hay. A ver que se critica aquí. ¿Que no tengo culo? ¿Que no tengo 30 ??? ¡Pues no! Ni los quiero", zanjaba cualquier polémica. Su contundente reacción ha obtenido el respaldo de buena parte de sus seguidores (algo más de 258 mil). Y dlgunos, rostros tan conocidos como Chenoa. "Ole, tú", le escribía la cantante.