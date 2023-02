A mitad de la tarde de este martes 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, Manuel Díaz 'El Cordobés' sorprendía compartiendo su primera foto junto a su padre, Manuel Benítez: "¡La foto de mi vida!", escribía en sus redes. Una publicación que le ha costado años conseguir pero que, por fin, el diestro le ha dado su sitio. Además, lo ha hecho en un día muy importante para Manuel Benítez, pues este mismo martes ha tenido lugar un acto en el Rectorado de la Universidad de Córdoba donde se ha congregado a familia y amigos para celebrar el vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del toreo, una de las más altas distinciones para los profesionales de la tauromaquia.

Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha fundido en un abrazo a su llegada al cita

Ante todos los micrófonos que se han agolpado a las puertas de la Universidad de Córdoba, el torero ha hablado con los medios de comunicación que no se han querido perder este hecho tan histórico. Y no únicamente por su homenaje, sino porque era la primera vez que Manuel Díaz 'El Cordobés' acudía a un acto público junto a él. Lo ha hecho arropado por su mujer, Virginia Troconis, que le ha estado apoyando durante muchos años en la lucha para que Manuel Benítez reconociera su paternidad. Un día que, por fin, ha llegado y que no podía hacer más feliz a Manuel Díaz, que llegaba al acto del brazo de su mujer con una sonrisa de oreja a oreja después de publicar la fotografía que confirmaba el acercamiento tan ansiado.

Manuel Benítez, "sin palabras" tras la reconciliación con su hijo después de más de medio siglo

A su llegada, se ha fundido en un nuevo abrazo con su padre Manuel Benítez, ante su esposa y autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de la ciudad y el numeroso público que abarrotaba este salón. Tras este hecho ambos se han convertido en los protagonistas absolutos de la jornada al haber protagonizado unas imágenes históricas al abrazar a su hijo delante de todos los asistentes que acudían al evento. Por su parte, a su llegada al homenaje, Manuel Benítez ha hablado sobre ese encuentro privado con su hijo y sobre cómo será la nueva relación entre ellos: "No tengo palabras, estoy muy contento con todo, todo viene en su momento, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a navegar en el mismo barco", decía muy emocionado.

El veterano torero tan solo ha tenido palabras de cariño y orgullo a su hijo, a quien llama Manolo. Asegura que es un hombre "muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta, su señora también es muy buena y los niños". A pesar de confesar que en muchas familias pasa este tipo de cosas, asegura que ahora "nos queda todavía mucho camino para dialogar, para navegar y pasar muy buenos ratos juntos. Todo lo que antes no hemos disfrutado, lo vamos a disfrutar ahora. Ya estamos de acuerdo en todo. Él es mi hijo y yo soy su padre". Por si fuera poco, no descarta acudir a la plaza para animar a su hijo, que este 2023 se cortará la coleta, e incluso se atreve a dejar la puerta abierta, con 86 años, a compartir juntos algún festival. Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente vídeo. ¡No te la pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press