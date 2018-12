El año decisivo de Malú que marca un antes y un después

Tres importantes acontecimientos marcan un punto y aparte en la trayectoria de Malú durante este 2018. La artista, cuyos fans esperaban con ansia su nuevo trabajo, han visto cómo este año ha lanzado al mercado el disco Oxígeno, su duodécimo álbum de estudio.

Un esperado lanzamiento que se vio empañado por el aplazamiento de su gira debido a un accidente sobre los escenarios. Una caída que le provocó una rotura de ligamentos en el tobillo. Su año laboral se cierra con el final de una etapa en televisión como coach de La Voz.

Una caída en el peor momento

Su caída más “tonta”, tal y como ella misma quiso definirla le obligó a alejarse de los escenarios y aplazar su gira Oxígeno Tour prevista para comenzar el 19 de octubre. Durante un mes suspendió sus conciertos debido a una rotura de ligamentos en su tobillo. Una noticia que le costó mucho dar: “Es de las cosas más frustrantes que me han pasado”, afirmó.

Su disco más esperado

Un plazo de tres años han tenido que esperar sus seguidores hasta el lanzamiento de su nuevo trabajo que lleva por nombre Oxígeno. Uno de sus trabajos más personales ya que casi todas las canciones llevan su firma.

Una comentada salida de Mediaset

Los últimos años hemos visto a Malú como coach de La Voz, sin embargo, debido a diversas desavenencias ha cerrado una etapa en televisión. Al parecer la cantante declinó participar en el programa Idol Kids y no llegó a un acuerdo con las altas esferas de la cadena. Hecho que ha propiciado un supuesto “veto” del grupo hacia la artista que no habría promocionado su último trabajo en las cadenas de Mediaset.

Un rifirrafe a través de las redes

Este último año, Malú ha sido noticia no solo por aspectos profesionales también por una entrevista realizada en el diario El Español que despertó la respuesta de Amaia Montero. La exintegrante de La Oreja de Van Gogh se sintió ofendida por unas palabras de la cantante en las que aseguraba lo siguiente: “Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada?”, decía. Señalaba que veía de nuevo “ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye”, añadía. La respuesta de la guipuzcoana no se hizo esperar: “A la Victoria’s Secret de Malú, ¡ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!”, publicaba.

Todo vendido en sus conciertos

Tras la caída que la obligó a tomar descanso durante un mes, Malú regresó con más fuerza que nunca a los escenarios para reencontrarse con sus fans. Incluso llegó a colgar el no hay entradas del WiZink Center durante dos conciertos memorables. Se trata de la primera fase de su gira que continuará en enero por otras ciudades de nuestro territorio y Latinoamérica.

Una gira solidaria

Malú se ha marcado un objetivo: ayudar con su música al Banco de Alimentos. Bajo el hashtag #KilosparadarOxígeno se busca recoger comida para aquellos que lo necesitan. La artista ha recorrido 5.000 kilómetros durante la primera etapa de su Oxígeno Tour y ha querido convertir esa distancia en 5.000 kilos de alimentos entre todas las ciudades que ha visitado.

De niña a mujer

El público ha visto crecer a la artista, de 36 años, en estas últimas dos décadas. Aún hoy recordamos cuando se dio a conocer con el éxito Aprendiz, un destacado tema en su trayectoria. “Representa lo que ha sido mi vida y con ella estoy hoy aquí, veinte años después, juntas de la mano, piel con piel”, aseguraba durante uno de sus últimos conciertos.

