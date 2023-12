Malú cuenta el desconocido talento de su hija, nacida de su relación con Albert Rivera

Malú está volcada en su profesión. Desde hace unas semanas, va de plató en plató para presentar su último trabajo discográfico, 'A todo sí'. Una auténtica declaración de intenciones, como ella misma ha desvelado a Pablo Motos. La cantante ha sido la última invitada a 'El Hormiguero', donde se ha enfrentado a la entrevista amable del presentador. La expareja de Albert Rivera no se ha referido a su relación ni el 'capitán' del formato le ha preguntado al respecto. Al contrario de lo que sucedió en 'Viajando con Chéster', el formato liderado por Risto Mejide, en el que sí habló abiertamente sobre su ruptura. Ahora bien, ha ido compartiendo pinceladas de su actual estado anímico que no han pasado desapercibidas. También ha hablado de Lucía, la hija que tienen en común.

Malú habla del "temple", actitud a la que más recurre en esta etapa de su vida

"¿Cuál es tu último pensamiento cuando estás saliendo al escenario?", le ha preguntado a Malú Pablo Motos nada más entrar en plató. La sobrina de Pablo Motos ha contestado muy contundente y segura. "He aprendido que con temple puedes salir de lo malo o cuando algo no te sale bien. Te permite equilibrar todo mucho mejor. Ese es el último pensamiento que tengo cuando salgo al escenario: temple", ha compartido. Unas palabras que se pueden extrapolar perfectamente al momento que transita en la actualidad. La intérprete de 'Aprendiz' se separó el pasado junio del que fue su pareja durante cuatro años, Albert Rivera. Una situación delicada a la que ahora se refiere abiertamente, aunque, en el pasado, su relación estuvo caracterizada por una discreción máxima.

"Estoy en un momento en el que digo sí a todo", ha explicado, dejando caer que está abierta a lo que se le presente delante. Pablo Motos no ha querido incidir en esta respuesta que deja entrever cómo afronta el futuro más inmediato. La madrileña de 41 años y Albert Rivera se conocieron en diciembre de 2018, cuando ambos coincidieron en la fiesta por el 50 aniversario de Alejandro Sanz. tuvieron que pasar seis meses para que salieran a la luz las primeras fotos de la pareja que confirmaron el romance. De su idilio nació la hija que tienen en común, Lucía, de apenas tres añitos y medio. El político tiene otra hija, Daniela, fruto de su relación con la psicóloga. Mariona Saperas.

La divertida anécdota que ha relatado la cantante sobre la 'bronca' que le echó su hija

"Mi hija está para morirte. Es la tía más bonita que he visto en mi vida, divertida, graciosa... Ella tiene sus razonamientos propios. Por ejemplo, el otro día me echo una bronca… Me tumbé con ella en la cama para dormirla y me dice: ‘Mamá que mal hueles. Qué mal te huele la cara. Lávate la cara ahora mismo'. Claro, y yo no me iba a quitar la crema carísima que me había puesto. 'Pues si no te la lavas no pienso abrazarte durante toda la noche', me dice”, ha contado Malú entre risas. Una anécdota que también ha arrancado las carcajadas de Pablo Motos y el público ahí presente.

Sobre su talento desconocido, la niña ha salido a su famosa madre. "¿Canta?", le ha preguntado el presentador. "Sí, está muy graciosa. Ahora canta un poco como Macaco, hace vibrato”, sentenciaba una orgullosísima Malú, a la que se le caía la baba hablando de su pequeña.