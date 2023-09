Malú cierra su gira y su público grita contra Albert Rivera

Han sido unas semanas muy complicadas para Malú y Albert Rivera, quienes ponían fin a su relación después de cuatro años juntos y una hija en común. Ambos se reencontraban hace unos días tras la muerte del padre del expolítico y ponían de manifiesto que podían mantener una relación cordial. Este fin de semana, la cantante ha cerrado su gira 'Mil Batallas Tour' en Salamanca y hay un momento que no ha pasado desapercibido.

same la chica que ha gritado “rivera cabron” mientras Malú cantaba ausente en salamanca pic.twitter.com/rqAmJffsmh — 𝛂lvaro🦎 ( @alvarolangarita) September 9, 2023

Malú está muy centrada en su carrera musical y de manera reciente ha publicado 'Ausente', su nuevo sencillo compuesto por Pablo Alborán. Se trata de una canción en la que la cantante ha querido hablar de sus sentimientos tras su reciente ruptura. Ha sido este sábado, 9 de septiembre, cuando la interprete la ha cantado por primera vez en el fin de su gira de verano. Un momento muy emocionante que vino acompañado por algún que otro grito de alguien del público contra Albert Rivera. "Rivera, cabrón", se escuchaba.

Malú era ajena a lo que estaba pasando y continuó cantando su canción sin hacer caso a aquellos gritos, mientras que otras personas del público reían de forma cómplice. La cantante puso el micrófono a la multitud para que le acompañaran cantando parte de la letra. El momento ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, aunque ha sido objeto de críticas. En concreto, muchos de los seguidores de la interprete de 'Blanco y negro' han asegurado que fue una broma de mal gusto y recordaban que el exlíder de Ciudadanos es el padre de la hija de la artista que tanto admiran.

Así hablaba Malú de su ruptura con Albert Rivera

Se hacía de rogar y meses después de su ruptura Malú hablaba abiertamente de todo lo que ocurrió de puertas para adentro. Muy tranquila y segura gracias a la experiencia, la cantante confesaba a 'ELLE' que luchó por su relación. Eso sí, hizo hincapié en que para ella su intimidad no es importante y no considera que le pueda interesar a la gente. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», aseguraba.

