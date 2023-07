Makoke recuerda su romance con Brad Pitt: “No dio la talla”

Que Makoke ha sido una mujer muy deseada no es un secreto para nadie. Antes de darse el 'sí, quiero' con Kiko Matamoros, casado desde el pasado 2 de junio con Marta López, la colaboradora tuvo varios romances con hombres muy famosos, como ella misma ha contado en numerosas ocasiones. Entre ellos, Julio Iglesias y Brad Pitt, con quien compartió un fin de semana muy movidito allá por 1997. Este viernes ha desvelado los motivos por los que su historia de amor con el actor de Hollywood no funcionó.

Makoke: "Me dijo que le acompañara el fin de semana"

Las nuevas revelaciones de Makoke surgen en el marco de 'Vaya vacaciones', el 'reality' de Telecinco en el que participa. Todo ha comenzado cuando ha empezado a sonar una canción de Julio Iglesia en Villa del Mar, la impresionante mansión en República Dominicana donde viven los concursantes en el transcurso del programa. Ella se ha puesto a cantarla con toda la alevosía del caso.

Tras el momento fan, la colaboradora ha confesa que mantuvo un romance con el cantante cuando tenía apenas 19 años. Ella vivía en ese momento en Miami, donde coincidió con Julio, que también reside en la ciudad estadounidense. "Fue un romance. No sé si me enamoré de él, era una cría", ha dicho sin darle más importancia que esa.

"No me apetecía estar más con él ni dormir más con él"

De su primera confesión, ha surgido la segunda. Y, aunque se suele decir que no hay dos sin tres, con esta última confesión no había necesidad de añadir nada más. Makoke revelaba entonces que también había tenido una historieta con Brad Pitt, una información que ha dejado descolocados a sus compañeros.

Se conocieron cuando el actor vino a Madrid a presentar su película 'Siete años en el Tibet'. De su encuentro surgió un fin de semana en Valladolid, como ella misma ha contado. "Me pidió que le acompañara a una finca en el campo. Luego me dijo que me fuera con él a Francia, pero no. No me apetecía estar más con él ni dormir más con él", ha reconocido.

Lógicamente, el resto de concursantes le ha preguntado por los motivos. Con mucha guasa, han comenzado a cuestionar los atributos del ex de Angelina Jolie, a quien esta acusó de graves delitos contra sus hijos en el contexto de su divorcio. "No daba la talla", ha querido zanjar el tema Makoke que también ha desvelado otra característica del 'pobre' Brad que ha salido escalfado de esta charla televisada. "No me gustaba como comía. No comía bien. Es un caballero, un señor, super educado, no puedo decir nada malo de él", remataba.