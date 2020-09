Después de que Kiko Matamoros anunciara que tendría que someterse a una operación, Makoke deja atrás los rencores y le desea lo mejor

Desde que anunciaran su separación, Makoke y Kiko Matamoros se han tirado los trastos a la cabeza en más de una ocasión. Ambos han sido protagonistas de varios enfrentamientos en los que han aireado sus problemas personales cuando todavía se encontraban junto y donde su hija en común, Anita Matamoros, ha sido uno de los mayores enfrentamientos que han tenido. Ahora, con la última información de salud de Kiko Matamoros, la colaboradora de televisión le da una tregua y entierra el hacha de guerra debido al delicado momento de salud por el que está pasando Kiko, quien ha tenido que pasar por quirófano de nuevo.

Makoke le desea lo mejor a su expareja

Este mismo martes, Kiko Matamoros anunciaba que tenía que pasar de nuevo por quirofano. Esta nueva operación tendrá lugar este jueves, tal y como él mismo ha anunciado. «Es un tema en principio menor y el viernes estaré en la calle», ha asegurado a ‘Sálvame’, con quien ha conectado para revelar este nuevo revés. El motivo por el que tendrá que visitar de nuevo un centro hospitalario es que «parece que hay una fuga de bilis por algún lado y hay que instalar un catéter interno, aparte del que tengo, que es bastante desagradable de ver», asegura.

Justo el mismo martes y tras esta última información, que asegura que Kiko Matamoros no está pasando por su mejor momento de salud, Makoke se pronuncia. La que fuera su pareja ha querido enterrar el hacha de guerra y le ha querido mandar un mensaje de apoyo ante este nuevo revés: “Una pena, pero bueno he escuchado que es una operación que sale al día siguiente, que es una tontería. Pobre, al final yo le deseo lo mejor pero creo que es una cosa sencilla, no es nada complicado”, ha asegurado en una entrevista a Europa Press. Puedes escuchar todo lo que tiene que decir Makoke en el siguiente vídeo.

A pesar de sus diferencias, Makoke ha asegurado que ya no quiere entrar en más guerras: “No voy a entrar, vengo súper feliz, súper a gusto y no tengo ganas de guerra, de verdad. No he hablado con nadie, simplemente lo que ha salido en el programa que me lo han contado y lo he leído en redes. Yo le deseo lo mejor, a ver si ya remonta y ya está bien para siempre dando la guerra que suele dar”, cuenta tras disfrutar de un verano en compañía de su nueva ilusión. El hecho de que Kiko esté pasando por un delicado momento de salud podría suponer un acercamiento con su hija, Anita Matamoros, con quien mantiene un distanciamiento desde hace unos meses. ¿Qué opinará Makoke al respecto sobre una posible reconciliación entre padre e hija?