Carlos Lozano va a demandar a Miriam Saavedra

El presentador se ha cansado de ser nombrado en el interior de la casa y considera que “los ataques de Miriam han llegado demasiado lejos”. Por ello, Carlos Lozano asegura esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ que “me veo obligado a tomar acciones legales contra Miriam. Es algo que no me gusta, pero no todo por la tele vale, ni todo por el dinero vale”, se defendía el presentador a través de una conexión telefónica.