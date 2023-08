La madre de Rubiales, tras 24 horas en huelga de hambre: "No me importa morir"

El escándalo que ha supuesto el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha supuesto un quebradero de cabeza para la familia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Este lunes, su familia ha alzado la voz para reclamar "justicia" ante una situación que les parece desproporcionada. Consideran que todo se ha ido de las manos y que el andaluz no tiene por qué dimitir. Y si hay una persona convencida de que su hijo ha hecho lo correcto es su madre, Ángeles Béjar. Esta mujer se ha encerrado en una iglesia de Motril y ha comenzado una huelga de hambre. Pide que se haga justicia con su hijo y que Jenni Hermoso rectifique y “diga la verdad”, ya que "cambió de versión tres veces". 24 horas después de iniciar su particular via crucis ha hablado con la prensa. Asegura estar "bien". Y no piensa abandonar. "Estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante", ha explicado en 'El programa del verano', en Telecinco.

"Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que está viviendo", dice la madre de Rubiales

La madre de Luis Rubiales espera que Jenni “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos”. Cree que su hijo está su hijo está sufriendo "una cacería inhumana y sangrienta". Y no parará su huelga de hambre "hasta que Jenni diga la verdad". En su empeño por ayudar a esclarecer las cosas, está dispuesta a ir hasta el final para conseguir su objetivo. Mujer de profunda fe, ha manifestado en televisión que su cruzada, por muy rocambolesca que parezca, va completamente en serio: "No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo".

A la madre de Rubiales, que se ha atrincherado en la iglesia de la Divina Pastora de la localidad granadina de Motril, no le importa convertirse en una mártir por su hijo. Tanto ella como sus parientes creen firmemente en él. Este lunes, Vanesa Ruiz Béjar, prima de Rubiales, ha lanzado duros ataques contra Jenni Hermoso. "Esto ha sido un acoso y derribo. Ángeles se ha refugiado en Dios. Su familia estamos sufriendo muchísimo por él. Se le está juzgando antes de tiempo y no nos parece normal", ha declarado. "Que las declaraciones hablan por sí solas... Jenni cambia tres veces de versión. Queremos que esta mujer diga la verdad. Ángeles se encuentra mal, es una mujer mayor, está delicada de salud. Está todo el día llorando, sim comer. Luis es una bellísima persona. Es muy injusto lo que se está haciendo con él porque es una persona muy buena".

Rubiales, preocupado por su madre

Por su parte, otra prima de Rubiales llamada Demelza, también ha salido en su defensa: "Nos han criado con valores y principios. Hay algo detrás que no es normal (...) Si hay una agresión se nota en las caras, pero en ningún momento se ve incomodidad. Luis lo hizo mal y se equivocó. Le pudo la emoción...hay mucha lucha detrás y un momento determinado de alegría te puede pasar eso. Que a mí me digan si alguien no se ha equivocado. No hay derecho a este linchamiento".

De momento, se sabe que Rubiales está preocupado por su madre, cuya salud es delicada. “Está muy preocupado. Está pasando un día malísimo, porque hoy he podido hablar con él y está fatal. No sabe lo que hacer porque su madre para él es lo más importante del mundo y está ahí dentro. Son las declaraciones de una amiga del directivo, quien sostiene que este "no se puede comunicar con ella ni puede hacer nada con ella”.