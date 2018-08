Si Belén Esteban mata por su hija, Lydia Lozano MA-TA por su marido Charly. Son 28 años ya los que la colaboradora de televisión y su marido llevan casados. Charly es uno de los pilares fundamentales en la vida de Lydia Lozano y para ella es intocable.

Es mencionar a Charly en un plato de televisión y a Lydia Lozano se le hiela la sangre. El pánico se apodera de ella cuando cree que alguien puede hacer daño a su marido y ese es, sin duda, uno de sus puntos débiles que sus enemigos pueden tocar si quieren poner a la colaboradora nerviosa.

Mónica Hoyos, experta en sacar de quicio al que tiene delante, aseguró en ‘Sábado Deluxe’ que no entendía la inquina que Lydia sentía hacia ella. A la ex de Carlos Lozano le extraña que Lydia sea la única colaboradora de ‘Sálvame’ con la que ella y Carlos han salido de fiesta durante muchos años, y sin embargo sea una de las personas que las que peor se lleva. “Lydia y yo hemos vivido muchas cosas”, recordaba.

Lydia Lozano le explicó entonces a Hoyos el origen de su enfado con ella. Hace tiempo, Mónica Hoyos no perdonó que Lydia le dijera que seguía enamorada de Carlos Lozano. Dolida, afirmó en aquel momento: “No me hagas hablar porque como cuente yo todo lo que sé de ti y de Charly. No me hables de Carlos Lozano, con la de cuernos que Charly te ha puesto a ti”.

Aunque ahora Mónica Hoyos asegura que no recuerda que pronunciase la palabra ‘cuernos’, a Lydia, sin embargo, no se le olvida.