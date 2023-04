Luis Miguel y Paloma Cuevas, pillados en un resort de lujo cerca de Estepona

Luis Miguel y Paloma Cuevas continúan sus vacaciones de Semana Santa y se dejan ver en su viaje por tierras andaluzas. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, la pareja ha disfrutado de una comida juntos en un resort de lujo cerca de la zona de Estepona. Se trata del exclusivo Hotel Finca Cortesín, en la zona de Casares, en Málaga. Este complejo cuenta con todo lujo de comodidades y actividades distribuidas en seis grandes zonas y con seis ofertas gastronómicas diferentes. Además del hotel, hay un gran campo de golf, un área deportiva con spa, un club de playa e, incluso, una galería comercial.

El recinto está más que habituado a recibir a grandes personalidades del panorama internacional. Fue escogido, por ejemplo, el verano pasado por Barack Obama cuando acudió a la ciudad malagueña al congreso Digital Enterprises Show. Tan solo un mes antes de esta visita, ya había disfrutado de sus instalaciones. Por su localización, en una de las zonas más tranquilas y con mayor protección, les promete privacidad. A sus usuarios les permite, además, poder acudir a la playa, a tan solo 1.500 metros, y llegar en minutos a la capital.

Tienen también Puerto Banús y Sotogrande cerca y a 50 minutos el aeropuerto internacional de Málaga, tal como el propio hotel informa. En cuanto a la oferta gastronómica, como la que han podido disfrutar Luis Miguel y Paloma Cuevas, la comida española es la protagonista en la mayoría de sus restaurantes. Ofrecen una carta exclusiva, con platos por encima de los 40-50 euros y un código de vestimenta especial. Pueden disfrutar de las grandes vistas de Casares desde las terrazas que fusionan el interior con el espectacular y verde de la naturaleza exterior.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, primeras vacaciones en familia

En la revista SEMANA en exclusiva esta semana puedes ver las primeras imágenes de Luis Miguel y Paloma Cuevas en su llegada a la costa andaluza para sus primeras vacaciones en familia. La pareja viajó hasta La Zagaleta, localidad donde tiene el cantante una lujosa villa, acompañados por las hijas de esta. Este lugar alberga una de las urbanizaciones más caras de Europa. Es tanta la exclusividad de la zona que tienen, incluso, limitaciones para las propias construcciones. Tanto la casa del cantante como las demás no pueden superar las dos alturas y la teja árabe tiene que estar presente en los tejados. Podrás saber, además, cómo han organizado su viaje a Marbella, además de la actitud que se demuestran.

Esta pareja está funcionando contra viento y marea. Desde que en 2022 se comenzará con el rumor de que ambos estarían conociéndose, no se han escondido. Tras la separación de Paloma Cuevas con Enrique Ponce, no se había conocido otra posible pareja por su parte como estaba esta. Fue a comienzos de año cuando pudimos confirmar en exclusiva en SEMANA su relación. Se dejaron ver muy cómplices en un conocido centro comercial de la zona de Castellana, en Madrid. Después, ya no se escondieron y se han dejado ver, por ejemplo, en uno de sus viajes juntos a Bilbao. Allí, tal como se pudo averiguar también en exclusiva, disfrutaron de un suculento menú con estrella Michelin tras viajar en jet privado desde Madrid. Junto a un gran grupo de amigos acudieron al íntimo Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz, donde solo entran 30 comensales por servicio. El menú les pudo costar en torno a unos 264 euros por persona.

