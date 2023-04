Luis Miguel y Paloma Cuevas: las imágenes más esperadas de su beso en plena calle

Hace justo una semana te desvelamos el destino vacacional de Luis Miguel y Paloma Cuevas durante la Semana Santa. La pareja se trasladó a la exclusiva urbanización de La Zagaleta en Marbella, tal y como revelamos en exclusiva en SEMANA. Pues bien, solo siete días después traemos la fotografía de su primer beso, un beso tremendamente esperado y que sin duda alguna dará que hablar. Y es que una de las parejas del año se ha mostrado muy romántica durante sus días de asueto en la Costa del Sol, carantoñas que dejan ver que su relación va viento en popa y que podrás descubrir en el interior de nuestra revista si adquieres el último número.

Tras una velada con personas de absoluta confianza ha sido el momento en el que Luis Miguel y Paloma Cuevas se han dejado llevar. Ahora fotografías exclusivas de ambos en SEMANA confirman que están muy enamorados y que en su caso la amistad se ha convertido en un férreo amor. Nadie duda ahora de que su historia de amor está fortalecida, prueba de ello, que durante sus vacaciones hayan estado acompañados de las hijas de Paloma.

Lejos de quedarse encerrados en la lujosa casa que Luis Miguel tiene allí, han apostado por otros planes mucho menos caseros. Luis Miguel se ha convertido en el mejor anfitrión invitando a Paloma y sus personas favoritas a unas vacaciones de ensueño, días en los que han aprovechado para comer, por ejemplo, en el Hotel Finca Cortesín, en la zona de Casares, un resort de lujo cerca de Espona.

El rumor de que había surgido algo especial entre ellos surgió el pasado año, siendo a finales de año y a comienzos de 2023 cuando SEMANA destapó imágenes de ambos que hablaban por sí solas. Aunque al principio intentaban no llamar demasiado la atención, ahora han preferido por la naturalidad. Quieren vivir su amor sin miedo al qué dirán y no esconderse ante nada, tampoco ante nadie.

El Ocio, el relax y la gastronomía son solo algunos de los ingredientes de su descanso perfecto. Aunque no es la primera vez que apuestan por algo así, sí es la primera que lo hacen en familia y la primera en la que son pillados besándose. Luis Miguel ha mostrado con Paloma Cuevas su lado más romántico, al igual que la diseñadora con el artista mexicano, actitud que evidencia que los dos tienen el corazón ocupado tras alguna ruptura muy sonada. Un beso en público y en plena calle es la mayor prueba de la solidez de su relación.

Pero verles cada vez más cerca no es casual. En SEMANA te revelamos otra exclusiva de la pareja: Luis Miguel se ha instalado en Madrid. Aunque parecía que vivía a caballo entre varios país, el artista ha decidido afincarse en la capital, decisión que contamos en exclusiva en nuestras páginas. No te pierdas toda la información hasta ahora no contada de Paloma Cuevas y Luis Miguel.