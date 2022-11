A pesar de que durante los últimos meses han sonado con fuerza los rumores de un compromiso entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, el cantante ha sido visto con su ex, Mercedes Villador. El artista mexicano salió de compras por un supermercado de Miami muy bien acompañado. Una de las personas que se encontraban en el establecimiento, no se podía creer que estuviese comprando menaje del hogar al lado del cantante y no dudó en inmortalizar ese momento. En la imagen, que se ha convertido en viral, aparece Luis Miguel con camisa azul, bermudas, sandalias y gafas de sol mientras que inspeccionaba algunos accesorios para la cocina. Lo más llamativo es que era su ex, Mercedes Villador, quien le acompañaba para hacer las compras de casa.

Esta imagen va a levantar «ampollas» y promete dar mucho de que hablar. Y es que se «filtra» esta fotografía después de que sonara con fuerza la posibilidad de que Luis Miguel y Paloma Cuevas estuviesen incluso preparando su boda. Un compromiso que podría haber saltado por los aires e incluso haber roto la relación. Y no únicamente por culpa de esta imagen, en la que Luis Miguel y su ex aparecen haciendo algo tan natural y usual que hace cualquier pareja como ir al supermercado. Hace tan solo unas semanas también veía la luz una instantánea en la que aparecía el mexicano con otra de sus exs, la modelo y bailarina Mollie Gould.

Mientras que en unos medios se hablaba de boda con Paloma Cuevas, en otros se publica que Luis Miguel habría decidido retomar su relación con su exnovia, la joven Mollie Gould. Hace tan solo unos días unas imágenes de ‘El Sol de México’ acompañado por la modelo, con quien ya estuvo saliendo en el año 2021, hacía saltar las alarmas de que la relación con Paloma Cuevas estaba completamente rota. Sin embargo, a la ex de Enrique Ponce no le habrá sentado nada bien que reaparezca con Mercedes Villador, ya que la modelo tuvo un enfrentamiento a través de las redes sociales con Cuevas.

Mercedes Villador no dudó en enfrentarse directamente con la española a través de las redes sociales. Esto ocurrió después de que Paloma Cuevas hiciera un comentario en tercera persona dando detalles inéditos sobre el momento en el que Luis Miguel le pidió compromiso. Según Mercedes, la ex de Enrique Ponce tiene un perfil falso para este tipo de asuntos. A pesar de que Paloma Cuevas aseguró que le habían suplantado la identidad, Villador no la creyó: «Ó sea en conclusión con cuenta verificada. Puedo atacar y burlarme (como tercera persona) y después borro asustada. Total, después digo que me suplantaron y ya está. Cuéntenme otro chiste porque este me duele la barriga de tanto reírme. Vergüenza», dijo por aquel entonces.