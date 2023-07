Los misteriosos mensajes de las hijas de Bertín Osborne tras conocer su nueva paternidad

Bertín Osborne será padre de nuevo a los 69 años. El cantante tendrá a su séptimo hijo junto a Gabriela Guillén, con quien mantenía una discreta relación. Sin embargo, conforme van pasando las horas, la polémica no deja de acechar al presentador debido a sus incendiarias declaraciones sobre el bebé que espera. "No es buscado", aseguró, aunque luego intentó matizar. En medio de todo el revuelo mediático, sus hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, han compartido unos misteriosos mensajes a modo de reflexión.

Aunque los dos protagonistas de la noticia sí que se han pronunciado, lo cierto es que las hijas de Bertín Osborne han permanecido en silencio durante todos estos días. En concreto, Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia (34) Osborne ha preferido no hacer ningún tipo de declaración, aunque sí han manifestado que apoyan a su padre en cualquiera de sus decisiones. Sin embargo, las tres han compartido profundas reflexiones a través de sus redes sociales con las que podrían responder a todo lo que está ocurriendo.

"Cuando faltan las ideas, las palabras vienen muy bien", decía Alejandra mientras citaba a Goethe. Eugenia también apostaba por mencionar una frase del escrito polaco Stanislaw Lec: "Para hacerse oír a veces hay que cerrar la boca". Por último, Claudia Osborne compartía un mensaje en el que hablaba del destino. "Todas las cosas que te emocionan no son aleatorias, están conectas a tu propósito. Persíguelas", decía.

Unos misteriosos mensajes que llegan pocas horas después de que Gabriela hablara abiertamente sobre cómo se sentía en 'Así es la vida'. En el programa de Telecinco, la futura madre del séptimo hijo de Bertín Osborne aseguraba que no se sentía acompañaba y se mostraba dolida por las declaraciones que había tenido el cantante instantes después de que se hiciera pública la noticia del embarazo. "Ni ella ni su familia se merecen las barbaridades que están diciendo. No se lo merece, no hay derecho a esto, no hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días. Le está afectando a su trabajo también este asunto", intentaba defender el presentador.

Bertín Osborne será padre de su séptimo hijo

Bertín Osborne dará la bienvenida a su séptimo hijo. El cantante tuvo cuatro hijos con su primer mujer, Mercedes Domecq Ybarra. El primer hijo de la pareja, tal y como él ha relatado en alguna ocasión, murió a los 15 días de nacer. "Tengo un hijo en un cementerio y fui una vez nada más", llegó a revelar hace años. Después dieron la bienvenida a Alejandra, Eugenia y Claudia. Años más tarde, el presentador puso el broche de oro a su relación con su segunda mujer, Fabiola Martínez, y ambos dieron la bienvenida a sus dos hijos, Kike (16) y Carlos (14).