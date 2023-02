Los malos modos de Morgana y de Patricia Llosa en París

Dentro de apenas unas horas, Mario Vargas Llosa ingresará en la Academia francesa. Se trata de un acontecimiento muy importante para el Nobel de Literatura. A sus 86 años, se convertirá en el primer escritor de habla hispana en entrar en la institución fundada por Richelieu en 1635, sin haber escrito nunca en francés. La ceremonia, solemne y tradicional, se realiza este jueves en París, donde el hispanoperuano y su familia aterrizaron el pasado martes. Desde entonces, los hijos del escritor han hecho piña en torno a su padre y en especial a su madre, Patricia Llosa. Tanto es así que en su afán por alejar a la prensa gráfica de su progenitora, Morgana ha mostrado su peor versión ante las cámaras.

Video: Europa Press

Tal y como recoge el vídeo, a la única hija de Mario Vargas Llosa no le hace ninguna gracia encontrarse con un grupo de periodistas al salir de un local en la capital de Francia. Con cara de pocos amigos, no ha dudado en hacer gestos y aspavientos para evitar ser grabada en las calles de la ciudad. Llega incluso a acercarse a los reporteros y a plantarles su móvil delante de los objetivos. Sin embargo, sus esfuerzos por boicotear el trabajo de los profesionales de los medios no ha tenido éxito. Incluso se ha llevado el reproche de un periodista, quien le ha recordado: "Estoy haciendo mi trabajo".

"A pesar de las cosas duras que están sucediendo hay motivos para celebrar la vida", dice Morgana

Hace apenas unas horas, Morgana Vargas Llosa entraba en escena por primera vez para lanzar un mensaje sobre su padre. Lo hizo a través de Twitter, donde publicó una foto de ambos. "Rumbo a París. A pesar de todas las cosas duras que están ocurriendo, también hay motivos para celebrar la vida", escribía. Sus palabras sobre "las cosas duras" eran una clara referencia a la batalla campal en la que se ha convertido la ruptura entre su padre e Isabel Preysler.

Los últimos movimientos en el seno del clan dejan clara cuál es la postura de los hijos del escritor respecto al culebrón mediático en el que se ha tornado la vida sentimental de este. Según ha podido conocer SEMANA en exclusiva, Álvaro, Morgana y Gonzalo han reaccionado ya a los ataques de Isabel Preysler. Esta ha acusado al maestro de las letras de haberse "reído" de su hija Tamara e incluso ha afirmado que Vargas Llosa llegó a modificar un párrafo de su popular cuento, 'Los vientos', para burlarse de Tamara Falcó. A los hijos del Nobel tampoco les ha hecho ni pizca de gracia que la socialité haya filtrado la explosiva carta que su madre, Patricia Llosa, le escribió poco después de que se rompiera su matrimonio. "No hay que tener miedo a Isabel Preysler", dicen.

El enfado de los hijos de Mario Vargas Llosa con Isabel Preysler: "¿Quién se cree que es?"

"Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Cuando hablaba de las islas Marquesas se reía de ella (Tamara), una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", explica Isabel Preysler en 'Hola'. Pues bien: no es así. El relato al que hace referencia nunca ha sufrido modificación alguna. Las declaraciones de la filipina "han cabreado sobremanera" a los hijos del autor de novelas como 'Los cachorros' o 'La ciudad y los perros' o 'La fiesta del Chivo'. Están que echan humo. Según personas del entorno íntimo del escritor, se preguntan: "¿Quién se cree que es? No le tenemos ningún miedo".

"La indignación de la familia con Isabel es total", nos cuentan a SEMANA. "La jugada que los hijos no le perdonan" es que diera a conocer la misiva que le envió su madre. En ella le pedía que no desvelara su relación con el escritor, ya que "lo ha hecho más veces” con otras mujeres. En su escrito, Patricia revela intimidades de su relación con Mario: “Aunque el matrimonio pueda parecer roto, lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer”. Tal y como nos indican a esta revista, los hijos "están muy molestos con que haya Isabel haya filtrado la carta. Creían que esas cosas quedaban entre señoras".