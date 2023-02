Los hijos y familiares de Laura Boyer acuden a su despedida en el tanatorio

Laura Boyer fallecía en la madrugada del 24 de febrero en Madrid y por la tarde sus familiares y amigos más cercanos le están dando el último adiós. Sus cuatro hijos ya se encuentran en el Tanatorio de Tres Cantos, como puedes ver en el vídeo que te traemos a continuación. Con gesto muy serio, como es normal en este tipo de situaciones, se dirigían a la capilla ardiente apoyándose unos a otros. En este recinto funerario de la capital española estarán recibiendo el cariño de los más cercanos y el pésame de los mismos por la pérdida sufrida. El jueves 23, tan solo un día antes, fue el hijo mayor de la economista el que comunicó finalmente su fallecimiento a los 57 años en su casa como consecuencia de un cáncer que le había sido diagnosticado con anterioridad.

Vídeo: Europa Press

Los nietos de Miguel Boyer tienen por delante una de las peores etapas de su vida teniendo que hacer frente a despedirse de su madre. Recibirán seguramente a muchos amigos que les acompañen en el sentimiento pues Laura Boyer forma parte de una gran familia. Nacida del matrimonio de Miguel Boyer y Elena Arnedo, vivía en la zona madrileña de El Viso. Siempre mantuvo un segundo plano durante y después del matrimonio de su padre con Isabel Preysler, al igual que su hermano Miguel. Con su otra hermana, Ana Boyer, no tenía apenas relación.

Licenciada en Economía, tuvo interés en el mundo del audiovisual y estudió Fotografía y Guion Cinematográfica. Desarrollaba su faceta profesional en el mundo empresarial y estaba muy marcada por tres pérdidas muy fuertes a las que tuvo que hacer frente. En 2014 se llevó el primero de los golpes emocionales al tener que despedirse de su padre Miguel Boyer. Tan solo un año después, en 2015, dijo adiós a su abuelo materno, Juan José Arnedo, y su otro pilar fundamental, su madre Elena Arnedo.

Laura Boyer y la relación con la familia Preysler

El nexo de Laura Boyer con la familia Preysler tiene su origen en el matrimonio de su padre, Miguel Boyer, con Isabel Preysler. Optó durante este siempre por evitar las cámaras y dejar que fueran otros los que gestionaran esto en este sentido. De las pocas veces que ha hablado con los medios, se ha mostrado tajante y disconforme con ciertas actitudes. Nada más fallecer su padre señalaba que el reparto de los bienes de este no se habría realizado de una manera justa. Comentó a LOC que "he renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada". Asumía que, si esto no se había producido, sería porque "ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo".

Fruto de esta relación nacía Ana Boyer, la que se convertiría en su hermana. Con ella la relación no ha sido fluida y era prácticamente inexistente. En otra de esas intervenciones tan esporádicas confesó que, el alejarse de ellos, era fruto de lo que su madre quería para ella. Al final "nunca he tenido relación con ella" y que Isabel Preysler sabría las razones por lo que este no se habría producido. Ella solo entendía, por los momentos que habían pasado, que "su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí". Solo parecía existir entonces un mínimo contacto, obligados por la situación. El matrimonio de ambos progenitores era lo que provocaba las coincidencias y el interés que, a su finalización, desaparecía de forma fulminante y permanente.