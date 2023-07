Fabiola Martínez parece que quiere desvincularse completamente de cualquier información relativa a su ex marido, Bertín Osborne. Este viernes, tocaba comentar en la mesa de crónica rosa de 'Y ahora Sonsoles', donde colabora, la entrevista de Isabel Márquez. La madre de Chabeli Navarro acudía el día anterior al programa para dar su duro testimonio sobre el aborto al que se habría sometido su hija tras quedarse embarazada de Bertín. Desde que saltara la noticia de la futura paternidad del cantante junto a Gabriela Guillén y la posterior reaparición de Chabeli, Fabiola siempre se había pronunciado en directo, entendiendo que ese es su trabajo: opinar sobre los temas de actualidad que se tratan en plató, como ella misma ha explicado. Sin embargo, hoy ha sorprendido su absoluto mutismo. Ni siquiera Sonsoles Ónega le ha preguntado.

Fabiola Martínez se blinda

La venezolana no acostumbra a callarse. Ha demostrado en innumerables ocasiones que es una mujer de armas tomar y encara de frente cualquier tema o pregunta que le echen. Más, incluso, desde que participa en 'Y ahora Sonsoles'. El último mes en plató ha sido frenético para ella y no es para menos. Son varias las veces en las que su programa le ha pedido que se pronuncie sobre el futuro hijo de Bertín en directo y así lo ha hecho. Era algo también normalizado que Sonsoles Ónega le preguntara al respecto y tratara de sacarle una respuesta. La propia Fabiola ha utilizado el altavoz que le brinda su puesto de trabajo en varias ocasiones para hablar sobre cómo vive la noticia e, incluso, echarle un capote a Gabriela Guillén.

Por eso no se entiende el silencio del que ha hecho gala hoy cuando debía debatir la entrevista en exclusiva con la madre de Chabeli. Llama la atención que su programa la haya convocado si sabían que no iba hablar del tema, algo que tanto ella como los responsables del formato sabían de antemano. Cabe recordar que las escaletas de las tertulias televisivas se elaboran con bastante tiempo de antelación y sólo se modifican si entra una información importante de última hora. No era el caso.

"Ni me va ni me viene"

Aunque muy incómoda, el pasado 21 de julio, Fabiola Martínez se sentaba en 'Y ahora Sonsoles', para analizar las palabras de Chabeli Navarro, como una colaboradora más. En este caso concreto, era imposible prever que el día de antes iba a saltar esta noticia. En cambio, la entrevista con la madre de Chabeli sí estaba acordada. Por lo tanto, si Fabiola tenía asignado el 21 de julio, lo normal es que acudiera a su puesto de trabajo, como hizo y explicó. "Tengo un contrato y soy una colaboradora más que opina de temas de actualidad. En el tema personal, me permito el no opinar", dijo en ese momento.

Aunque no entró al trapo, si emitió una declaración ante la insistencia del resto de sus compañeros y de la misma Sonsoles para que hablara, algo que no ha sucedido hoy. "Os agradezco el respeto y el cariño que me demostráis y que entendáis que esto a mi ni me va ni me viene. No tengo nada que ver y no tengo nada que opinar. Es que todo esto me resbala", zanjo rotunda.

Si ha llegado a un pacto con su programa, es una incógnita. Pero es evidente que Fabiola ha tomado una decisión en relación con el tema de Chabeli. Desconocemos si esta actitud inédita se mantendrá con el resto de informaciones que involucren a Bertín Osborne, padre de sus dos hijos, y salgan a colación en su programa.