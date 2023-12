El próximo mes de enero se cumplirán dos años desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciasen su separación. Fue en enero de 2021 cuando la pareja puso punto y final a su matrimonio tras dos décadas juntos. Desde entonces, mucho han cambiado sus vidas. Él se refugió en brazos de Gabriela Guillén, con la que espera su sexto hijo. La llegada de este bebé y la turbulenta relación con la madre de la criatura que está por nacer han vuelto a poner el nombre del cantante y presentador en todos los titulares. Fabiola, en cambio, ha procurado mantenerse al margen de las polémicas. Centrada en sus hijos y en su trabajo, este martes ha revelado una importante decisión que tiene mucho que ver con el mayor proyecto -además de la familia- que aún tiene en común con el padre de sus hijos: la fundación que lleva su nombre.

Tal y como ha contado la venezolana en 'Y ahora Sonsoles', la asociación sin ánimo de lucro que crearon en 2009 para apoyar a miles de familias que, como ellos, luchan cada día por el porvenir de sus hijos con parálisis cerebral. El nombre de la Fundación Bertín Osborne pasará a llamarse ahora la Fundación Kike Osborne. "De manera consensuada, la fundación pasara a llevar el nombre de Kike Osborne", adelantó la exmodelo en el programa de Antena 3.

El motivo por el que han dado este importante paso es dar mayor visibilidad a su hijo, quien es el verdadero motor de la labor que ambos desempeñan en esta entidad. El joven "es el alma de la fundación" y el motivo por el que esta nació. "Queremos que tenga un poquito de presencia. Especular es fácil, pero no hay ningún motivo extraño o ajeno a lo que tiene que ver con él", insistía en el espacio de Antena 3.

Para Fabiola Martínez, lo importante es que tanto ella como Bertín logrado tener una relación cordial tras su divorcio. "Me ha dado dos hijos maravilloso que son el motor de mi vida y nunca me arrepentiré de eso", insistía en su intervención en 'Y ahora Sonsoles'. Prueba de lo bien que se llevan es que compaginan sus respectivas labores en la fundación: "Él sigue vicepresidente del Patronato. Yo me pongo de Presidenta y estoy al frente y él sigue haciendo su papel, y muy bien... que cuando tiene que arrimar el hombro bien que lo arrima".

Cabe recordar que este miércoles, Fabiola Martínez llevará a cabo su primer proyecto en solitario y personal para la organización. Se trata de la primera edición de los Premios Dona2, que entregará galardones a jóvenes creadores de contenido que "han conseguido inspirar a sus seguidores mostrando las cualidades más valiosas del ser humano".