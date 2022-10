Nunca un estreno musical había causado tanta expectación. Hace unas semanas, Shakira anunciaba un nuevo tema junto al cantante Ozuna, ‘Monotonía’, para el 19 de octubre. Todo este tiempo ha hecho promoción, pero sin querer desvelar nada. Fue hace apenas unos días cuando mostraba a penas dos frases del tema que promete ser un éxito mundial, como ya lo fue ‘Te felicito’, en el que colaboraba Rauw Alejandro. Ahora se conoce parte de la letra de la canción, en la que claramente manda un mensaje a Gerard Piqué.

La letra de ‘Monotonía’ lanza un mensaje a Piqué

La letra que reproducimos a continuación se puede ver claramente que habla de cómo ha vivido su separación con el futbolista: «No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos», empieza diciendo justo cuando atraviesa una etapa complicada en el terreno personal.

Pero no se queda ahí. Shakira habla de lo que ocurrió durante las últimas semanas antes de la separación. Y es que la cantante vio al padre de sus hijos muy distante y esa actitud no gustó nada a ella. Esto fue determinante: «Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú».

Se hacen públicas las consecuencias de su separación

Parece que Shakira no echa la culpa a ninguno de los dos en todo lo que ha ocurrido tras tomar la decisión de su separación. Parece que la consecuencia de la decisión viene determinada por la monotonía que sintieron ambos. La relación pareció caer en la rutina y no supieron poner remedio. De hecho, la cantante asegura que era consciente de que esto pasaría.