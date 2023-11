Se desatan los rumores de crisis entre Leo Messi y Antonella Roccuzzo

Parece que las parejas en el mundo del fútbol no están pasando por su mejor momento. Si estos días se evidenciaba la supuesta crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio al no acudir juntos a LOS40 Music Awards, ahora otro de los matrimonios más consolidados del panorama futbolístico también podría estar en la cuerda floja. Se trata de Leo Messi y Antonella Roccuzzo, que estarían atravesando una "fuerte crisis".

Messi le hizo la cobra a Antonella en la entrega del Balón de Oro

La pareja se encuentra en el foco mediático desde el pasado 30 de octubre, cuando el argentino ganó el Balón de Oro. Las alarmas saltaron cuando Antonella fue a darle un beso pero el futbolista le hizo la cobra. Un gesto que podría interpretarse como un malentendido, pero que luego cobró sentido y evidenció ese mal rollo entre ellos: Messi fue a recoger su premio, llamó a su familia al completo para que subiera al escenario para apoyarle en ese feliz momento y solamente aparecieron sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, sin su mujer.

Las redes sociales también han sido determinantes a la hora de evidenciar esta crisis en la pareja. Si bien Antonella publicó una imagen en Instagram de la gala junto a su marido para felicitarlo por el galardón, el futbolista no le comentaba ni tan siquiera le daba like a la publicación. Una distancia virtual que también se daría en la vida real. Pero esto no termina aquí, ya que los gestos de Messi en sus perfiles sociales parecen estar preparándose para una posible soltería. El jugador cambió su foto de perfil en Instagram y sustituyó la que tenía con su familia al completo por una en la que aparece él solo sosteniendo su octavo Balón de Oro.

El matrimonio "duerme en cuartos separados"

Numerosos gestos que el periodista argentino Gonzalo Vázquez ve determinantes: "Messi y Antonella estarían atravesando una fuerte crisis". Una información que ha dado la vuelta al mundo y que incluso los usuarios de las redes sociales respaldan. Al parecer, la crisis entre el matrimonio sería tan grave que incluso hasta "duermen en cuartos separados". Algo que no ha trascendido hasta ahora ya que el futbolista es considerado "intocable" en Argentina y nadie se ha atrevido a confirmar esta supuesta crisis. Asimismo, no se habla de terceras personas ni ninguna disputa grave, sino más bien del desgaste típico de una pareja que lleva más de 13 años juntos.

Ni Leo Messi ni Antonella Roccuzzo se han pronunciado al respecto sobre estas informaciones, pero sus gestos y las informaciones que comparten en sus perfiles sociales demuestran que no están en la misma sintonía. A pesar de que ambos viven en Miami debido al reciente fichaje del argentino en el Inter Miami CF, el futbolista se encuentra centrado en sus entrenamientos, mientras que la modelo se cita con numerosas celebridades. Hace unas semanas estuvo acompañada los Beckham, Elena Galera, la mujer de Sergio Busquets, y Romarey Ventura, la esposa de Jordi Alba, en la presentación de la nueva colección de la diseñadora Isabela Rangel. ¿Serán capaces de superar este bache?