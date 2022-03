Laura Matamoros no ha querido decir nada sobre el estado de salud de su hermano, Diego Matamoros. Hace apenas unas horas, el hijo de Kiko Matamoros compartía con todos sus seguidores en las redes sociales que llevaba una semana ingresado en el hospital después de haber sufrido una crisis que lo mantuvo sin poder moverse durante varios días. Esto ha llevado a la joven a pronunciarse al respecto cuando le han preguntado.

«Ya está un poquito mejor. La verdad es que han sido unos días bastante complicados, han sido unos días que lo ha pasado bastante mal en el hospital y hoy por fin se ha podido ir a casa», ha declarado Laura mientras buscaba su coche tras hacer algunas gestiones en el centro de Madrid. Ahora se muestra de lo más feliz y sonriente, pero reconoce que han sido unos días bastante duros.

Laura explica cómo se enteró de que su hermano estaba ingresado por su problema de espalda degenerativo: «Sí, sí, al final me enteré porque mi padre me llamó el sábado por la mañana y tal. Yo con Diego no pude hablar, me llamó él y corriendo fui a verlo al hospital», ha seguido explicando.

Laura Matamoros cuenta cómo ha vivido el ingreso de su hermano

Vídeo: Europa Press.

Kiko Matamoros se encuentra ahora en Maldivas junto a su pareja, Marta López. Desde allí ha vivido unos momentos angustiosos, pero ahora ya está mejor porque su hijo está en las mejores manos: «Mi padre lo ha pasado mal. Ahora ya una vez que también en el hospital estaba bien cuidado y demás, ya está más tranquilo, pero sí, ha sido un susto».

Laura ha sido una de las personas que la han visitado cada día en el hospital. En un vídeo que ha compartido Diego en sus redes sociales, en el que explica lo que le ha ocurrido, vemos a la ‘influencer’ acompañar en días diferentes a su hermano en el hospital. Para ella ha sido un susto muy grande y no ha querido dejarlo solo en ningún momento.

Diego Matamoros cuenta el desagradable episodio que vivió

«Mi espalda empezó a fallar. De nuevo. El viernes estaba en casa muy tranquilo, preparando el viaje que íbamos a hacer, porque nos íbamos fuera unos días. De repente tuve una crisis bastante severa en la espalda«, empieza diciendo desde el hospital y sin soltar la mano de su chica, que es la que lo graba. «Es un tema congénito degenerativo, relacionado con hernias discales y con la médula. Me empezaron a fallar las piernas, me quedé en el suelo. Encima no tenía teléfono ni nada. Siempre soy una persona previsora y muy limpia. Dejé las ventanas abiertas. Después de más de una hora, pude coger mi teléfono y llamar. Tuve que arrastrarme y luchar contra el dolor. Parecía fácil, pero en ese momento, fue una tortura», continúa explicando.

Ha hablado del diagnóstico e incluso del tratamiento que le han puesto. «Me han hecho un resonancia. Una de las vértebras está interiorizada, la médula está un poco tocada. Ayer me hicieron una intervención. En la unidad del dolor lo que hicieron fue pincharme en la médula e inyectarme corticoides. Eso hace que en unos cuatro días pueda empezar a caminar más o menos normal. Ahora mismo me levanto y voy un poco como un abuelillo. No me noto mucho las piernas. Lo siguiente es el tratamiento con los fisios…», continúa explicando.

Diego Matamoros no se olvida de cómo se ha portado su novia, Marta Rimbau, que no se ha separado de él en ningún momento: «Yo he estado aquí con Marta todos los días. Se ha portado como una reina, como el amor de mi vida. Me ha traído a la suite. Hemos estado aquí viendo películas mientras ella se dormía y yo no. Pero tengo que agradecer a todo el mundo, a los médicos, al hospital, a mis amigos y a mi familia», termina diciendo orgulloso de cómo se ha desarrollado todo.

