Laura Matamoros celebra este nueve de mayo el cuarto cumpleaños de su hijo mayor, Matías. Sin embargo, la fiesta la ha querido organizar para este pasado fin de semana. El buen clima y el hecho de que sean días libres para todos ha llevado a la hija de Kiko Matamoros a preparar un fiestón para que su hijo pudiera pasar un día increíble acompañado de sus amigos.

La fiesta ha sido organizada en un enclave espectacular, rodeado de vegetación. El buen tiempo les ha permitido hacerlo en el exterior. Y como no podía ser de otra manera, ha sido una fiesta infantil temática. El pequeño Matías es fan número uno de los superhéroes, y más concretamente de Hulk. Este gigante verde ha sido el protagonista de la fiesta y todo estaba decorada con su cara.

Carteles con su imagen y con algunas viñetas de cómic de este superhéroe hacían la función de photocall. Además, Laura, con ayuda de una empresa de fiestas infantiles, ha colocado varias mesas con pasteles, chuches y una tarta en la que se podía leer «Mati», que es como llaman al hijo mayor las personas más cercanas.

Laura Matamoros celebra el cumpleaños de su hijo mayor, Matías

«Mati 4». Se podía leer en varios rincones de la fiesta. Y es que Matías, el hijo que Laura Matamoros acaba de cumplir cuatro añitos. Para celebrarlo se ha rodeado de muchos amigos, que no han querido perderse este evento. Matías ha disfrutado mucho con esta fiesta, en la que tampoco han faltado globos de varios colores y una piñata gigante con la cara de Hulk.

Ha llamado la atención que Benji Aparicio podría no haber acudido a esta fiesta. Los rumores de ruptura con el chef llevan sonando durante semanas. Aún así, no es habitual que Laura Matamoros comparta fotos de su pareja en las redes sociales, por lo que podría haber seguido fiel a este principio que sigue desde hace meses. Y es que el chef no ha posado en una de las fotos que la ‘influencer’ ha compartido en sus redes sociales.

En este posado ha faltado Benji Aparicio

A finales del mes de abril, la joven hacía una reaparición pública, donde no podía evitar las preguntas sobre una posible crisis con Benji Aparicio. Esta era la primera aparición que hacía la hija de Kiko Matamoros después de que SEMANA publicara que está en crisis con su pareja. Tras seis años de relación intermitente, el chef y Laura Matamoros llevan semanas haciendo vidas por separado. Esto es lo que contó a SEMANA sobre la etapa sentimental que atraviesa.

«Bueno, en una relación tan larga siempre hay subidas y bajadas. Es lo que hay. Al final tenemos trabajos diferentes y nos juntamos cuando podemos. Estamos en subidas y bajadas, como todo el mundo. Y quien diga que eso en una pareja no es así, miente. Estamos como podemos. Estamos en un momento en el que estamos viendo las cosas», empezaba diciendo. En cuanto a si están en un momento de reflexión, Laura era clara: «Hay que tomar tiempo y aire».

Te interesará saber...