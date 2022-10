Laura Escanes ha reaparecido ante los medios tras su ruptura con Risto Mejide. Han pasado doce días desde que ella y el publicista anunciaran su separación públicamente y, aunque parece poco tiempo, lo cierto es que no han dejado de sucederse noticias. Entre otras la nueva ilusión de la influencer o que el presentador esté intentando encontrar el amor en una app de citas muy exclusiva, según ha podido saber SEMANA. Para ninguno está siendo fácil este trance, pero ambos insisten en que la vida sigue adelante y que, a pesar de todo continuarán siendo una familia.

Vídeo: Europa Press

Intentando pasar página y dejando a un lado el dolor que tanto ella como Risto pueden sentir después del fin de su historia de amor, Laura dice «que nadie se muere por amor». Apoyada en sus amigas y en el círculo de confianza que no le ha soltado de la mano, Laura recuerda a todos que el cariño hacia Risto, el padre de su hija, siempre permanecerá en su memoria. «Nos queremos muchísimo, lo más importante es que estemos bien, que roma, los niños y julio sufran lo menos posible y que esta situación pase cuanto antes y todo esté bien y ya está, que no pasa nada», asegura.

Lo que no ha querido especificar es cómo se encuentra su ex. Escanes prefiere que sea él quien explique cuál es su estado, aunque este miércoles se apresuraba a dejar claro que se enfrenta con humor a las últimas información. Justo después de que se asegurara que la influencer estaba de nuevo ilusionada con un youtuber, él publicaba un monto de libros junto a un texto que no pasó desapercibido para nadie. «Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando«, escribió.

Laura Escanes recuerda que esta situación es nueva para ella, por lo que pide comprensión a sus seguidores y se excusa en que quizás no esté del todo activa en sus redes sociales. Necesita desconectar para volver a conectar y, sobre todo, quedarse con lo bueno y lo bonito que han vivido hasta ahora. Han estado siete años juntos, tienen una hija en común e infinidad de momentos a sus espaldas, lo que hace imposible que se imaginen la vida sin el otro, aunque ahora se miren de forma distinta. «Hay que seguir adelante, me quedo con las cosas buenas que he vivido junto a él y somos y seremos una familia, y eso no se va a romper nunca jamás y le quiero, le adoro y eso va a estar siempre, toda la vida», comenta Escanes.