Laura Escanes enseña el dormitorio en el que duerme con Álvaro de Luna

Laura Escanes no puede estar más feliz de haber dado el paso de invertir en un piso en propiedad. Esta decisión la tomó después de que se confirmara su separación de Risto Mejide. Tras meses complicados de obras y reformas, la 'influencer' entró a vivir en su nueva casa hace apenas unas semanas. Y no puede estar más feliz. Poco a poco ha ido enseñando rincones, pero no ha sido hasta ahora cuando ha enseñado ¡su dormitorio'.

Siempre ha sido muy discreta a la hora de enseñar ciertas estancias de su casa, pero parece que ahora no le preocupa tanto. Después de mucho tiempo buscando los mejores muebles para su nuevo hogar, Laura Escanes ha encontrado el dormitorio perfecto. Y no ha dudado en enseñarlo orgullosa. Y es que no puede estar más feliz del espacio que ha creado en su dormitorio principal, el que comparte ahora con su chico, Álvaro de Luna: "¿Puedo estar más enamorada de mi habitación?", escribe ella.

Ha abierto las puertas de su dormitorio nuevo

No ha dudado en abrir las puertas de este espacio tan personal, en el que destacan los colores beige, grises y caldera. Para la pared ha elegido un papel con formas geométricas en un tono grisáceo. El canapé de la cama es de este mismo color, así como el cabecero. Para romper la monotonía de este color, Laura ha elegido el caldera para las cortinas, algunos cojines y para una manta que ha colocado en los pies de la cama.

Las mesillas de noche que ha elegido para esta habitación son de madera oscura, que también rompen con la monotonía de los colores presentes. Además, la lámpara de mesa que ha colocado le da un toque más moderno y original a la habitación.

Su habitación cuenta con un tocador

Ahora ha dado el paso de enseñar la parte más íntima de esta habitación, pero Laura ya nos dejó ver un rincón de su dormitorio. En aquella ocasión mostró el rincón que ha dedicado para colocar un tocador. Todos sabemos lo mucho que le gusta maquillarse. Esto era algo que hacía siempre en el cuarto de baño, pero ahora tiene el lugar perfecto para hacerlo sentada y con una mesita de lo más original.

Las formas geométricas presiden todas las estancias de su nuevo piso. Lo ha dejado ver también en el salón. No solo cuenta con muebles o complementos decorativos que tienen estas formas, también las podemos ver en los cuadros que ha elegido para decorar las paredes de su casa.