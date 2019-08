Laura Escanes denuncia un bulo a su nombre y al de Risto Mejide

Laura Escanes es una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país. A través de su Instagram, donde cuenta ya con más de 1,3 millones de seguidores, la joven comparte cómo es su día a día, así como todos los trabajos que realiza con diferentes firmas de moda, de viaje o de belleza.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en esta profesión. Y es que tanto ella como su marido, Risto Mejide, han tenido que lidiar con numerosos problemas por ser rostros conocidos. Uno de ellos hace apenas unas horas y que Laura Escanes no ha podido evitar denunciar a través de las redes.

Laura Escanes, cansada, ha denunciado a través de las redes sociales que están siendo víctimas de un bulo. Y ella no se ha querido quedar callada. «ATENCIÓN. No sé si habéis visto este tipo de noticias y artículos que están saliendo últimamente sobre Risto e inversiones en Bitcoin bla, bla. Están utilizando nuestra imagen y es un bulo, no hemos hecho ninguna declaración ni entrevista sobre este tema», explicaba muy enfadada.

Junto a su denuncia, Laura ha adjuntado un pantallazo de una de las noticias que se han publicado que según ella son falsas. De esta forma, la joven pide ayuda a su seguidores para que no crean nada de lo que se dice. No tenemos duda de que recibirá centenares de mensajes mostrándole su apoyo.

Por su parte, Risto Mejide ha preferido no hacer ninguna mención a este tema. Y es que el presentador se encuentra en plenas grabaciones de la nueva edición de Got Talent, que se estrenará próximamente en Telecinco. Centrado en sus compromisos profesionales, ha hecho oídos sordos a este bulo.