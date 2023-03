El 20 de marzo de 2020, en plena primera ola de la pandemia provocada por el coronavirus, Carlos Falcó perdía la vida a consecuencia de esta enfermedad. Una muerte que dejó a sus hijos y a su viuda, Esther Doña, completamente rotos, ya que además no pudieron darle el adiós que le hubieran gustado a causa de las prohibiciones y restricciones de aquel entonces. Han pasado tres años y, Esther Doña, sigue recordando aquel día y a quien fuera su marido como si fuera ayer. Este jueves, la empresaria se ha roto al recordar el aniversario de su muerte en 'Y ahora Sonsoles', programa de Sonsoles Ónega en el que colabora cada semana.

Esther Doña no ha podido evitar emocionarse al ver sus imágenes con Carlos Falcó y al recordar la idílica historia de amor que vivieron durante los tres años que duró su relación. "Lo echo mucho de menos. El domingo hizo tres años y fue un día muy difícil porque estos dos años pasados no tuve la sensación que tuve este que es revivir el momento en el que te llaman o cuando te dicen que Carlos ha muerto. Ese miedo, esa incertidumbre y esa soledad fue muy duro y lo reviví", ha comenzado a decir sin poder aguantar las lágrimas mientras veía las imágenes de su boda con Carlos Falcó.

Tres años después de su fallecimiento la maniquí es incapaz de recordarle sin llorar y es que su muerte fue inesperada y especialmente dura debido a las circunstancias. La colaboradora de televisión ha hecho hincapié en lo duro que ha sido estos años sin él. "Gracias a Dios estoy rodeada de amigos y ese día lo celebramos. Estuvimos juntos compartiendo las vivencias. Ha sido muy duro. Han sido tres años y lo vas viendo que cada vez es más real y después lo echo más de menos", ha sentenciado con la voz entrecortada y sin poder hablar más sobre este tema.

Desde la muerte de Carlos Falcó, Esther Doña tan solo ha mantenido una relación sentimental. Lo hizo con el juez Santiago Pedraz. Un noviazgo que duró poco más de un año y que no llegó a buen puerto, ya que decidieron tomar caminos separados a pesar de lo enamorados que parecían que estaban. De hecho, incluso habían anunciado su matrimonio y tan solo unos días después saltó la noticia de que habían comenzado sus vidas por separado. Sin embargo, para Esther Doña su gran amor siempre ha sido el marqués de Griñón.

Tras su ruptura con el juez Pedraz, la colaboradora de televisión aseguró que todavía seguía enamorada de Carlos Falcó. "De quién he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó, de mi marido", dijo en octubre del pasado año al conocerse su separación del juez Pedraz. "Echo mucho de menos a Carlos, todavía me emociono", aseguró. Unas palabras que repite hasta la saciedad porque asegura que el marqués de Griñón ha sido el gran amor de su vida. A pesar de que han pasado tres años de su muerte, su viuda no ha logrado recomponerse al cien por cien del duro varapalo que sufrió al recibir la noticia de la muerte de su marido. Un hecho que sigue recordando y reviviendo pasados los años.