Mery Perelló, mujer de Rafa Nadal, no se pudo reprimir. Dejándose llevar por la emoción rompió en lágrimas al presenciar la lesión de su marido en el Open de Australia, tal y como se pudo ver en las gradas. Aunque no es habitual que le acompañe en este tipo de viajes, esta vez hizo una excepción y viajó junto al hijo de ambos a Melbourne, un chute de energía para el tenista que terminó con final inesperado. Tras tres horas el mallorquín fue derrotado por Mackenzie McDonald, partido en el que se lesionó y en el que aguantó en pista descartando su retirada. Con una dolencia de cadera, Nadal se mostró muy triste, al igual que su mujer, quien llamó la atención de los presentes por llorar ante todos. Demostrando naturalidad y un cariño muy especial hacia Nadal, Mery Perelló se convirtió en la otra protagonista del día.

Así lloró Mery Perelló la nueva lesión de Rafa Nadal. #AusOpen pic.twitter.com/TL1eVGp30R — Hugo Durán (@CroniSport) January 18, 2023

Primeras palabras de Rafa Nadal

«Sí, lo consideré pero ni le pregunté al fisioterapeuta. Al final yo me conozco. Y traté de seguir jugando sin aumentando el daño. No podía pegar de revés, no podía correr a por la pelota. Sólo quería acabar el partido. Eso era todo (…) No sé qué está pasando, si es en el músculo, en la articulación. Hay antecedentes. Ahora siento que no puedo moverme pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas, hasta dónde llega el tema«, dijo Nadal tras el partido. Confesó estar destrozado y confió plenamente en que, al menos, no fuera grave.

Para Mery Perelló ver a Nadal tan golpeado físicamente provocó un gran sufrimiento en ella. De hecho, fue una de las personas que más sintió la eliminación del partido, aunque no por la derrota sino por los problemas de salud que acarreó Rafa por quizás aguantar más de lo debido. El deportista fue atendido por los fisioterapeutas en los vestuarios, donde se lamentó por el giro que había dado el torneo por algo que se escapaba de su control. Su mujer, por su parte, lloró al verle sufrir sobre la pista y es que Nadal se mostró completamente limitado.

Su rostro evidencia el dolor

Este miércoles en el Rod Laver Arena, Mery Perelló se convirtió en uno de los mejores apoyos del tenista, quien ahora se lamenta de lo sucedido. Está previsto que este miércoles regrese a España y pueda centrarse así en su recuperación.