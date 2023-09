Por fin ha llegado el día. Este sábado, 16 de septiembre, Kiko Hernández y Fran Antón se dan el "sí, quiero" en Melilla en una íntima ceremonia. El colaborador de televisión y el actor sellan su amor ante una larga lista de familiares y amigos. Sin embargo, el colaborador tiene un gran pesar debido a todas las ausencias que marcan este día tan importante.

Kiko Hernández dará el "sí, quiero" a Fran Antón y recordará siempre este día. Sin embargo, le hubiera gustado que todos sus compañeros de 'Sálvame' estuvieran acompañándole en este momento tan especial. Por eso, su gran pesar es la ausencia de Belén Esteban, Carmen Borrego, Terelu Campos, Gema López, María Patiño, David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez. El propio novio así lo aseguraba en 'Socialité' horas antes de su boda y dejaba claro que había podido hablar con todos ellos. "Que venga quien tenga que venir y quien no, no", aseguraba con el semblante serio y triste. Aunque son muchas las ausencias, lo cierto es que si hay rostros conocidos que no se han querido perder el evento. Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Laura Fa, Kiko Hernández, Marta López, Pilar Vidal y Josep Ferré sí han viajado hasta Melilla.

María Patiño justificaba públicamente su ausencia en la boda de su amigo y compañero por un problema a la hora de organizar su agenda. La presentadora también hacía hincapié en que se lo había explicado al tertuliano y este lo había entendido. Por su parte, Marta López también confirmaba que Hernández se sentía triste por las ausencias de sus compañeros en el día más importante de su vida. A pocas horas de casarse, Melilla vive con ímpetu esta cita. Los dos novios están felices, ilusionados y muy nerviosos. Tienen ganas de fiesta y de celebrarlo con todos.

Por otro lado, Kiko Hernández ha prohibido los móviles en su enlace con Fran Antón, algo que Kiko Matamoros no ha entendido. El marido de Marta López Álamo aseguraba que respetaba la decisión de su amigo, aunque él permitió a todos en la suya que utilizaran los dispositivos. No obstante, se trata de una gran contradicción en el exconcursante de 'Gran Hermano' puesto que siempre ha criticado a todos aquellos famosos que han requisado los teléfonos en sus bodas.

Los no invitados a la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Por otro lado, Víctor Sandoval revelaba al programa de Telecinco presentado por Nuria María que no todos los personajes del universo 'Sálvame' estaban invitados a la boda. En este sentido, el colaborador explicaba que se quedó sorprendido al conocer que Alberto Díaz, el que fuera director del formato de La Fábrica de la tele, y su mujer, Cristina Soria, no estaban en la lista de invitados.

1 de 5 Hay muchas ausencias en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón 2 de 5 Kiko Hernández ha mostrado su tristeza por el hecho de que muchos colaboradores de 'Sálvame' no estén en su día más especial 3 de 5 Belén Esteban se encuentra en Chicago de viaje 4 de 5 El colaborador de televisión ha requisado todos los móviles 5 de 5 Se muestra feliz, ilusionado y nervioso a pocas horas de darse el "sí, quiero" con Fran Antón