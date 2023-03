La madre de Shakira recibe el alta tras ser operada de urgencia de una trombosis

Shakira puede estar algo más tranquila después de un fin de semana complicado. Su madre, Nidia Ripoll, sufría una trombosis en una pierna e ingresaba el viernes pasado en un hospital de urgencia. Comenzó a sentirse mal y fue cuando acudió a observación y descubrieron qué era lo que le estaba sucediendo. Tras varios días bajo cuidados médicos ya ha vuelto a casa junto a su hija, que está muy pendiente de su recuperación y proceso. Afortunadamente, y gracias a esa visita de urgencias, consiguieron detectar el coágulo a tiempo. De esta forma le hicieron imposible que se desplazara a otras zonas más allá del pulmón, donde sí alcanzó. Fue entonces cuando recibió un "pronóstico favorable" que ahora se confirma con su regreso a su hogar.

Sus padres son los pilares fundamentales de su vida y siempre han estado al lado de la cantante en todos sus pasos. Este problema de salud, del que informaron fuentes cercanas a Telemundo y '¡Y ahora Sonsoles!', se suma al delicado momento por el que atravesó su padre, William Mebarak, que tras una caída el verano pasado, ha sido operado de urgencia en varias ocasiones. Shakira ya tenía puesta la vista en su nueva y próxima vida en Miami junto a sus hijos cuando ha tenido que hacer frente a esta noticia. La cantante siempre ha querido poner tierra de por medio tras la separación de Gerard Piqué. Son muchos los frentes abiertos que se quedan en España con su futura marcha. A la relación de su ex pareja con Clara Chía se suma la constante exposición mediática y el conflicto judicial que tiene pendiente con la Hacienda española.

Shakira en su primera entrevista tras su separación: "Estoy lista para el próximo round"

Nidia Ripoll y William Mebarak, además de sus hermanos, componen el núcleo fuerte familiar de Shakira. En ellos ha buscado apoyo tras su sonada separación y ha celebrado los éxitos de sus canciones con Karol G o Bizarrap. Inmersa en toda esa vorágine profesional, sorprendió a todos concediendo una entrevista hace un mes a Enrique Acevedo para Televisa. Allí, tras todo lo vivido con Gerard Piqué, aseguraba que "ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay". Se mostró muy agradecida por todo el cariño que recibió y siente que ahora puede tener una función con sus canciones: "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras".

Esa fuerza ha estado presente en todas sus últimas canciones. En 'TQG', las iniciales de 'Te quedó grande', señaló a la nueva pareja y no dudó en expresarles cuál era su punto. ''Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Vi que tu novia me tiró. Pero eso no da ni rabia. Yo me río, yo me río", canta en la segunda estrofa. El futbolista, por su parte, parece no tener en cuenta todo lo que su ex mujer le dedica y en diversas entrevistas así lo ha dejado claro. No ha sido muy claro a la hora de contestar más allá de aclarar a Jordi Basté en el programa 'El Món a RAC1' que "la frase 'cuando te haces mayor, querer es dejar marchar. No era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera".