Durante los últimos días, hemos sido testigos del giro de tuerca que ha tomado el proceso de divorcio entre Achraf Hakimi e Hiba Abouk, pareja que tiene dos hijos en común. Hemos sido conocedores de que el jugador del París Saint-Germain había puesto todo su patrimonio y bienes inmuebles a nombre de su madre, Saida Mouh, por lo que la actriz no puede acceder a ningún bien del futbolista. Precisamente ha sido la madre del marroquí quien ahora ha hecho unas polémicas declaraciones que afirman que su relación con la que todavía es su nuera no ha sido (ni es) muy buena.

La madre del futbolista ha hablado muy claro sobre este asunto en su país en unas declaraciones para el medio Goud. "Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esa mujer", dijo refiriéndose a Hiba Abouk y las informaciones sobre que el patrimonio de él está a nombre de su progenitora. A pesar de confirmar que ella no era conocedora de la decisión que había tomado su hijo, no ve ningún problema en ello y en que haya querido "proteger" los bienes que ha logrado a lo largo de los años.

El divorcio entre Achraf Hakimi e Hiba Abouk promete dar mucho de que hablar

Sin embargo, el hecho de que se confirme esta información no hace más que presagiar un tormentoso divorcio lleno de tensiones y procesos judiciales. Hiba Abouk, quien ha retomado su vida en pleno proceso de divorcio, se quedó sorprendida al acudir a los juzgados y enterarse del movimiento que su expareja había hecho hace años, a espaldas de ella. "Cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder en el divorcio, la Corte les dijo que no existía tal fortuna. La razón es que Hakimi había puesto todas sus ganancias a nombre de su madre bastante tiempo atrás", aseguran en 'First Mag'.

La actriz confirmó su separación semanas después de que fuera inculpado por presunto abuso sexual

Cuando salió la información de que Achraf Hakimi se encontraba siendo investigado por presuntos abusos sexuales a una joven, Hiba Abouk se mantuvo un tiempo en silencio trabajando con su equipo legal antes de dar un paso al frente. Varias semanas después de que saliera a la luz la información, la actriz confirmó su separación a través de un comunicado: Quiero aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia". "He necesitado tiempo para digerir este shock", aseguró además de confirmar que iba a estar "siempre del lado de las víctimas".

A pesar de que se encuentra en pleno proceso de divorcio, se refugia en "lo verdaderamente importante" para ella, que son sin lugar a duda sus hijos. Hiba Abouk intenta mantener un perfil bajo y no entrar en ninguna polémica que no pueda perjudicar su batalla legal contra el futbolista del París Saint-Germain, Achraf Hakimi.