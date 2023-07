La llamada que hizo Marta Chávarri a Isabelle Junot antes de morir

El pasado 21 de julio Marta Chávarri falleció. Tras repetidos dolores de cabeza sufrió un infarto cerebral, por el cual fue encontrada sin vida en su domicilio. La que fuera marquesa de Cubas fue hallada por su asistenta en su lujoso ático de Madrid, un terrible final que su entorno todavía no ha podido digerir. "Estamos destrozados. Nos ha pillado por sorpresa. Estaba en un momento magnífico, estaba ilusionadísima con su nieta, estaba físicamente bien, mentalmente fenomenal", dijo su hijo Álvaro Falcó. Palabras tras las que se descubre a qué persona llamó su madre por última vez, dos llamadas que alertaron de su estado de salud.

Las últimas llamadas de Marta Chávarri

Al parecer, Marta Chávarri se puso en contacto con su nuera, Isabelle Junot. Ambas tenían una fantástica relación, tanto que fue su llamada de auxilio y a quien quiso contarle que algo no iba bien. Aunque en un principio fue ella misma la que restó importancia, poco después fue la propia Marta la que pidió que se llamara a urgencias. Algo no marchaba bien y ella se percató, sin embargo, no se llegó a tiempo. "Le explicó que se encontraba mal. Isabel le intentó quitar importancia: 'No te preocupes'. En la segunda llamada le dice que se encuentra peor y entonces llama a la ambulancia", han explicado en 'Fiesta'. No fue suficiente.

Isabelle Junot, al igual que su marido, está hundida. No sabe qué hubiera pasado si se hubiera dado más prisa o si la primera llamada habría sido decisiva para evitarlo. De nada vale pensarlo y así se lo repite su entorno. Ambos están centrados en cuidar de la pequeña, un bebé llamado Philippa por el que Marta Chávarri bebía los vientos desde hacía semanas. Si bien eran muy pocas las veces que se había visto a la socialité, lo cierto es que estaba feliz junto a su nieta, tal y como reveló su hermana Isabel tras su repentino fallecimiento.

Cada día salía a pasear junto a su hermana y comía con su hijo y su nuera, momentos familiares que combinaba con tiempo para sí misma. Disfrutaba haciendo manualidades con cartulinas de colores que terminaba regalando a su familia o amigos, detalles que todos agradecían y que a Marta Chávarri le entretenían sobremanera.

Hace días que todas las miradas se posaron en Isabelle Junot y Álvaro Falcó, los primeros en acudir a la casa de Marta Chávarri, donde su cuerpo fue encontrado. Lo hicieron sin mediar palabra, eso sí, serios y completamente compungidos por lo que acababa de suceder. Jamás hubieran imaginado que solo unas semanas después de convertirse en padres por primera vez tendrían que hacer frente a la muerte de alguien tan querido para ellos.

Las dos llamadas que Marta Chávarri hizo por última vez revelan que la madre de Álvaro Falcó llegó a sentir dolores extraños. Fue precisamente un infarto cerebral la razón por la que su madre falleció cuando solo tenía 37 años y siendo madre de 5 hijos, una terrible coincidencia que vuelve a repetirse en su familia décadas después.