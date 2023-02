La ironía de Pepe Navarro al verse de nuevo las caras con Ivonne Reyes en los juzgados

Pepe Navarro e Ivonne Reyes han vuelto a reencontrarse en los juzgados una vez más. Este martes 14 de febrero, coincidiendo con el día de los enamorados, se han visto de nuevo tras la demanda de la venezolana por injurias. Ha sido justo a la entrada cuando ambos han dado declaraciones a los periodistas, aunque las palabras verdaderamente llamativas son de Pepe Navarro, quien se ha mostrado muy irónico al explicar cómo se siente después de ser demandado por atentar, según ella, contra su derecho al honor. En menos de un minuto, el presentador de televisión quita hierro al asunto y deja ver la poca importancia que le da a sus cara a cara con Ivonne Reyes, los cuales se remontan a años atrás y parecen estar lejos de acabar.

Vídeo: Europa Press

Ambos vuelven a ser protagonistas de la actualidad de nuevo y casualidades del destino en un día muy especial para el amor. Fue hace solo unas semanas cuando la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Pepe Navarro por amenazas y acoso, una derrota judicial que Ivonne no esperaba y que no hizo que bajara los brazos, ya que volvió a recurrir. ¿El motivo de su conflicto actual? La respuesta que dio el que fuera presentador de 'Mississippi' cuando le preguntaron por su interminable guerra con Ivonne. "Lo de Ivonne, simplemente… Por aquí seguro que debe haber algún psiquiatra; hablad con él del tema Ivonne y seguro que él os puede decir mucho más. Es una mujer que yo creo que está enferma, si no, no se explica una mujer que engaña de esa forma y mantiene la mentira. El día que se libere de la mentira, será una mujer feliz. Mientras siga con esa mentira, será la mujer que es: una mujer infeliz", dijo Pepe, palabras que no han caído en saco roto y que, una vez más, le llevan a los tribunales. Pronunciadas hace ya hace algunos meses, ambos han tenido una cita en el juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer, a donde han llegado a primera hora de la mañana.

Ivonne Reyes, por su parte, también ha hablado con la prensa apostada en las inmediaciones del juzgado, eso sí, con otro espíritu completamente diferente al de Pepe Navarro. Ella admite "estar animada dentro de lo que cabe" y, además, no descarta la posibilidad de verse ante un juez, lugar al que han llegado en compañía de sus respectivos abogados y donde han dejado ver la actitud completamente diferente con la que se enfrentan a su batalla judicial. Ya sin mascarilla y con una suma tranquilidad por parte de los dos, Pepe Navarro e Ivonne desconocen cuándo dejarán de batallar. No parece haber tregua entre ellos, al menos de momento.

Vídeo: Europa Press

Aunque en esta ocasión ninguno de los dos ha entrado en detalles, lo cierto es que Pepe Navarro se ha mostrado hastiado en infinidad de instantes, en los cuales ha mantenido que para él esto resulta una pesadilla que está deseando que termine. "Todo esto que está haciendo responde a una persecución y acoso permanente que lleva ocurriendo desde hace catorce años. Parece obedecer más a una obsesión que a un comportamiento racional", dijo Pepe Navarro a '20 minutos' poco antes de reencontrarse con Ivonne.