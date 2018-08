Sandra Barneda ha comenzado sus vacaciones dejando a un lado la discreción a la que nos tiene acostumbrados para declararse, abiertamente y sin filtros, a su gran amor Nagore Robles. La presentadora ha compartido un selfie en el que ambas aparecen muy sonrientes disfrutando de sus días de descanso en la playa.

Una declaración que lo tiene todo donde la periodista ha mostrado su lado más natural, sincero y romántico a todos sus seguidores, algo que no es muy frecuente en ellas ya que a pesar de estar muy enamoradas, la pareja lleva una relación al margen de las cámaras y aunque esta no es la primera vez que anuncian su amor con emotivos mensajes en las redes sociales, no suelen compartir muchas imágenes juntas.