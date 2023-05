La decisión de Paloma Cuevas ante la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

Era la reacción más esperada. Todo el mundo deseaba saber si entre los 2,5 millones de espectadores de la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria estaba también Paloma Cuevas. Si la diseñadora de moda estaba o no de acuerdo con los detalles que esta pareja estaba dando en 'El Hormiguero' y si le dolía saber cómo había empezado su relación. Personas próximas a ella nos revelan que la aparición de ambos en televisión "no ha sido en absoluto de su agrado", por lo que nos hemos puesto en contacto con su Agencia de Comunicación para saber cómo se encontraba.

Y una vez más queda claro que a veces las palabras sobran. "No va a hacer declaraciones, ni va a hablar con nadie. De hecho, ni siquiera ha visto el programa", dice Alicia D´Ors a esta revista. Paloma Cuevas no tenía interés alguno en ver a ambos hablar de su noviazgo en televisión, ya que ella ya dio carpetazo a su matrimonio. Está centrada en su historia de amor con Luis Miguel y no se plantea mirar al pasado, mucho menos aún si eso puede producirle tristeza. Hace tiempo que llegó a la conclusión de que lo acertado es vivir el presente y así procura hacerlo en su día a día.

Consciente de que las fechas no cuadran y de que cuando Ana Soria y Enrique Ponce se conocieron todavía estaba casado con ella, no quiere ni oír hablar de lo sucedido este martes 23 de mayo en Antena 3. Ha tomado la decisión de no ver el programa, ni tampoco leer lo que se dice en redes sociales. A diferencia de amigas como Susanna Griso, íntima amiga de Paloma, que no ha podido evitar pronunciarse acerca de todo lo que dijeron Ponce y Ana Soria en prime time. "Yo no la vería jamás... Ver una retransmisión de cómo te han sido infiel minuto a minuto. El único motivo que se me puede ocurrir (para ir a 'El hormiguero') es que quieran oficializar la relación. Que la presente como novia y futura esposa. Lo que no sé es si han medido las consecuencias", ha dicho la presentadora de 'Espejo Público'.

Para Paloma Cuevas y para su familia fue muy complicado aceptar y sobrellevar la separación, por lo que revivir ciertas cosas y recuerdos solo significa abrir viejas heridas. Aunque se enteró de que Ana y el padre de sus hijas habían aceptado participar en un programa, desde el principio supo que no sería testigo. Quiere seguir siendo elegante y no entrar en polémicas, dando igual lo que suceda a su alrededor.

A pesar de que no se nombró en ningún momento su nombre durante la entrevista, lo cierto es que todo o casi todo el mundo tenía en mente a Paloma Cuevas en toda su entrevista. Se convirtió en un tema tabú, tanto es así que ni siquiera Pablo Motos la mencionó, a diferencia de las redes sociales, donde sin esperarlo fue Trending Topic.