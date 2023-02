La advertencia de Alba Carrillo tras la entrevista de Jorge Pérez

Alba Carrillo no ha tardado en reaccionar a la reaparición televisiva de Jorge Pérez. El colaborador, tras meses apartado de la televisión, se sentó en el plató de 'Déjate querer' donde habló de su sonado affaire. "Se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó y ha causado un daño en mi familia, en mí y mi mujer", afirmó durante la entrevista. Alba Carrillo ha aprovechado para lanzarle una seria advertencia.

La exmujer de Feliciano López no se va a quedar callada. "Mañana me levantaré y pondré en orden todo. No lo voy a permitir más", ha señalado tajante. Todo apunta a que dará las explicaciones oportunas en el programa en el que colabora habitualmente 'Ya es mediodía'. Además, ha lanzado más de un dardo envenenado hacia Jorge Pérez y lo ha hecho recuperando una cita de la filósofa francesa Simone de Beauvoir. "Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío que creo que su físico es un regalo de consuelo".

El mensaje de Alba Carrillo

La colaboradora ha publicado este mensaje en sus historias de Instagram donde ha subrayado que prefirió leer un buen libro antes que ver la entrevista de Jorge Pérez. "Sigo sin ser roba maridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque, la persona que habló por primera vez, desea volver a mover el avispero. He llorado un poquito, no lo voy a negar. Cuando he visto a Emma hablar de él tan bien y a mí me llamó mentirosa (por intentar protegerle mientras él me echaba a los perros por detrás).

Asimismo, la madrileña ha rescatado una célebre frase para lanzar otro zasca al ex Gurdia Civil: "Me agrada la gente que habla tres idiomas: de frente, de cara y con huevos". A lo que añadía: "Yo hablo esos tres idiomas. Lamentable que algunas personas no hablen ni castellano correctamente y sin mentir". Alba Carillo defiende su verdad y así lo ha expuesto en Instagram. Además, ha publicado el nombre de una serie de colaboradores habituales de la cadena a los que insta a que cuenten lo que vieron aquella sonada noche en la que se celebró la fiesta de empresa de la productora Unicorn donde fueron pillados en actitud cómplice. "No se puede seguir permitiendo la mentira y las consecuencias que me está generando".