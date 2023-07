Kiko Rivera revela cómo se recupera de su operación de corazón

Tras haber afrontado un nuevo susto en su salud, Kiko Rivera ya se está recuperando en casa. En apenas nueve meses, el DJ ha sufrido dos varapalos que han puesto en jaque su vida cotidiana. Tanto es así, que el hijo de Isabel Pantoja se veía obligado a someterse a una intervención quirúrgica por un cateterismo. Una operación que ha resultado ser todo un éxito y de la que ha querido hablar el protagonista a través de sus redes sociales.

La esperada reaparición 2.0 del cantante

Con rostro visiblemente recuperado y las energías renovadas, el cantante ha demostrado estar siguiendo a rajatabla las indicaciones médicas al comenzar la mañana del miércoles dando un paseo. Un momento en el que ha asegurado estar dispuesto a cuidarse para no tener en vilo a sus seres queridos ni a sus fans una tercera vez. Pero su testimonio no ha quedado ahí, y también ha llevado a cabo una reflexión que gira en torno a los comentarios que diversas personas han hecho sobre él y sobre su estado de salud en las últimas horas. Algo que no ha gustado en absoluto al artista y así lo ha asegurado, pidiendo a todos ellos que piensen más en sus respectivas vidas.

Como no podía ser de otra manera, el intérprete de Quítate el top también ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas en los últimos días y especialmente durante la jornada de ayer. Son muchos los mensajes que han llegado por distintas vías a Kiko y que dejan entrever que cuenta con mucho apoyo incluso en los peores momentos de su vida, lo que hace que tenga aún más fuerza si cabe para seguir adelante.

Para finalizar su salida matutina, el hijo de Paquirri ha optado por dejar el paso ligero y comenzar un trote suave pero continuado. Un movimiento con el que evidencia que su salud se ha vuelto una prioridad y que va a hacer todo lo posible para mantenerse en forma y no tener que visitar el hospital por circunstancias graves.

Kiko Rivera da un golpe en la mesa tras su operación

Estas declaraciones han tenido lugar tan solo unas horas después de que el primo de Anabel Pantoja publicara un post claro, contundente y como nunca antes. Al hermano de Cayetano Rivera no parece haberle sentado bien que en distintos platós de televisión se hable de su estado de salud y de los motivos que le habrían llevado a este punto. Una serie de actitudes de las que Kiko se ha quejado públicamente, pidiendo además a la prensa que no reproduzca sus publicaciones ni sus mensajes 2.0 de manera íntegra sin su previo consentimiento.

De esta manera, Kiko ha demostrado que no tiene intención alguna de volver a los platós de televisión. En los últimos meses, el DJ había gozado de una vida absolutamente alejada de los medios y centrada en las redes sociales y en la música. Un camino que parece estar dispuesto a seguir del mismo modo que su esposa, Irene Rosales, que tampoco ha vuelto a colaborar con ningún programa de Telecinco.

Ahora, Rivera ha puesto el foco de atención en su evolución en lo que a salud se refiere. El corazón del cantante no funciona según lo esperado, y es por ello que los médicos tuvieron que tomar cartas sobre el asunto. Un momento en el que pudo protagonizar un acercamiento con su madre, con quien llevaba años tenso a raíz de la emisión de Cantora, la herencia envenenada.