Orgulloso de cumplir una década en un mundo tan complicado como el de la música, Kiko Rivera se confesó hace algunos días acerca de qué había supuesto para él cumplir este sueño profesional. «He logrado una de mis metas y se la dedico a todos los que me han apoyado para conseguirla. Allá por el año 2012 nadie creía en mí, todos pensaban que era un capricho, que no llegaríamos muy lejos. A día de hoy llevamos 10 años en la industria de la música y siempre he sido el mismo y siempre seguiré siéndolo. Me han rechazado muchos y hoy en día siguen haciéndolo, muchos de ellos considerándolos amigos y alguno de ellos serán tan falsos que le darán me gusta a la foto, otros sin dudarlo han colaborado conmigo y se han convertido en parte de mi familia de una manera u otra. Gracias a cada uno de vosotros que me habéis apoyado durante estos 10 años», escribió.