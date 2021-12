Kiko Matamoros ha vivido un día de cumpleaños con contrastes. El mismo días que soplaba las velas por sus 65 años, el colaborador de ‘Sálvame’ recibía el mejor regalo. Y es que su hija, Laura Matamoros, daba la bienvenida a su segundo hijo, Benjamín. Pero no todo era bueno para el día de su cumpleaños. Ese mismo día volvía a aparecer en la lista de morosos de Hacienda, una deuda de la que no ha dudado en hablar para rectificar.

Muy tranquilo, Kiko llegaba a casa después de un duro día de trabajo en el plató de ‘Sálvame’. Allí se encontraba con la prensa y hablaba de su opinión sobre su presencia en la lista de morosos de Hacienda: «Soy deudor de setecientos mil euros, no de un millón doscientos como era hace tres años», dice optimista y tranquilo.

Este año hemos podido conocer hasta dónde asciende la deuda de Kiko Matamoros con la Agencia Tributaria, que ya se sitúa en los 700.000 euros. La entrada de Kiko Matamoros ha sorprendido no porque tenga una deuda, dado que la arrastra desde hace años, sino porque antes la Agencia Tributaria tan solo desvelaba la identidad de los morosos que superaban la cifra del millón de euros. En su octava convocatoria ha decidido hacer más ruido con su ranking y ha decidido rebajar la barrera en los 600.000 euros, por lo que la lista ha crecido considerablemente.

Kiko Matamoros se pronuncia sobre su presencia en la lista de morosos de Hacienda

Vídeo: Europa Press.

Ante esta noticia que podría haber sido recibida por el colaborador de televisión como una mala noticia, Kiko Matamoros es capaz de ver más allá. Y es que está contento por haber bajado la cifra en todos estos años: «Bueno, creo que es una buena noticia para todos y, especialmente, para mí», dice rotundo.

Pero no es lo único de lo que ha hablado Kiko Matamoros tras vivir un día increíble de cumpleaños. Ha recibido el mejor de los regalos. Y es que el mismo día de su cumpleaños nacía su nieto Benjamín. Aunque ha estado trabajando durante la tarde del jueves, Kiko ha estado muy en contacto con su hija, ingresada en el hospital: «Sí, he hablado con ella, he visto al niño por Facetime y todo estupendo». Asegura que el parto no ha tenido complicaciones: «Ha salido todo perfecto».

Se enteraba en directo que había sido abuelo por segunda vez

Nos enterábamos del nacimiento de Benjamín en directo. Y es que Kiko Matamoros este lunes acudía al plató de ‘Sálvame’ y en mitad del programa ha recibido la gran noticia del nacimiento de su nieto. Salía del plató para colgar la llamada que le estaba haciendo su hija Laura nada más dar a luz, ya que como él mismo ha confesado, ni si quiera habían pesado todavía al bebé. Era el propio Kiko quien daba los detalles del parto de Laura Matamoros: «He hablado con mi hija, he visto a mi nieto, que es igual que su hermano, y estoy feliz. Se llama Benjamín como el padre. Estoy muy feliz. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo», decía emocionado.