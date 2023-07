Kiko Matamoros ya está de vuelta en Madrid después de varias semanas fuera de casa para cumplir con las grabaciones para el doccureality de 'Sálvame' para Netflix. Ahora ya se puede ir de vacaciones con su mujer, Marta López, pero poco a poco tendrá que asimilar todo lo que ha pasado en nuestro país durante su ausencia. SEMANA publicaba en EXCLUSIVA hace apenas unos días que Laura Matamoros y Benji Aparicio habían roto su relación y como no podía ser de otra manera, se ha preguntado por ello al colaborador de televisión.

Su reacción ha dejado claro que quiere proteger a su hija, con la que está muy unida. Anima al reportero a preguntarle a la propia Laura Matamoros sobre este tema. Porque Kiko Matamoros prefiere no meterse en jardínes que no le corresponden y que sean los protagonistas de la historia los que hablen: "Eso es un problema de Laura y Benji" y niega que su hija esté de nuevo embarazada: "Eso no lo creo".

¡Dale al play para ver la reacción de Kiko Matamoros!

Vídeo: EUROPA PRESS.

Hay que recordar que Laura Matamoros y Benji Aparicio han estado juntos siete años, aunque lo han hecho de forma intermitente. Hasta al menos en tres ocasiones han roto durante varios meses, lo que evidencia que no siempre ha habido continuidad en el tiempo. Nos remontamos al año pasado, en mayo de 2022, cuando este medio desveló en exclusiva que su noviazgo era parte del pasado. "Se ha luchado, pero no se ha podido", explicó la influencer. No pudieron mirar hacia otro lado y se dieron una nueva oportunidad, por lo que la familia se volvió a unir y apostaron de nuevo por su relación.