Kiko Hernández: la operación de estética que quiere hacerse

La operación estética de Carmen Borrego y el último cambio de imagen de Terelu Campos se han convertido en uno de los temas más comentados de la actualidad. De hecho, muchos colaboradores de ‘Sálvame’ se han animado a someterse también a una operación de estética tras el resultado de las intervenciones de ‘Las Campos’.

La última de ellos, Belén Esteban, que como una persona que se pronuncia a favor de los retoques estéticos, ha comentado en el plató de su programa que acudirá a la consulta del doctor Javier de Benito para que reduzca su barriga de cara al día de su boda con ‘su Migue’, que tendrá lugar el 22 de junio.

“Yo acabo de ver el resultado de la imagen de Carmen y Terelu, me he animado y voy a ir a ver al doctor para ver si me puede meter un poco la barriguita para mi boda”, desvelaba por sorpresa ante sus compañeros en el plató de ‘Sábado Deluxe’. Acto seguido a saludado al doctor.