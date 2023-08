Julio José responde a su ex, Vivi Di Domenico: “¿Infiel? Nunca en la vida”

Julio José Iglesias ha aterrizado en España, y aunque se siente un poco desorientado por culpa del jet lag, no ha dudado en responder a las recientes acusaciones de su ex-pareja Vivi Di Domenico. El hermano de Tamara Falcó negó rotundamente haber sido infiel a Vivi, declarando: "¿Infiel? Nunca en la vida, imposible".

Además de abordar las acusaciones, Julio José también dijo que había felicitado a Charisse Verhaert, su ex pareja, embarazada de 5 meses y le parecería una excelente idea de que Tamara Falcó le pudiera hacer tío. "Sí, claro, me encanta", afirmó. ¡Dale al Play para ver el video!

Europa Press

En cuanto a su nueva relación con Ariadna Romero, el cantante se mostró feliz pero reservado, respondiendo que todo estaba "muy bien" y agradeciendo las preguntas, pero sin entrar en detalles sobre cómo comenzó la relación. La posibilidad de que su nueva relación con Ariadna fuera una amistad que se convirtió en algo más no fue aclarada.

Cuando se le preguntó acerca de Vivi Di Domenico y su aparición en un programa de televisión en el que afirmaba estar decepcionada y acusaba a Julio José de haberle sido infiel, la respuesta fue rápida y firme: "Imposible". Julio José Iglesias se marchó del aeropuerto con una mezcla de risas y un tono ligero, aunque la firme negación de las acusaciones de infidelidad ha quedado muy clara. La versión de Vivi Di Domenico es muy distinta. Asegura que le "enviaron unas fotos en las que él aparecía con esta chica a la salida de un restaurante, cogidos de la mano. Se tomaron una semana después de que yo me fuera de su casa”, ha explicado Vivi. “Y eso es todo. No llegamos a hablar de lo sucedido. Él no me ha dado explicaciones, no me ha pedido perdón ni se ha despedido. Nada”.