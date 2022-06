María José Campanario y Jesulín de Ubrique se acaban de convertir en padres de nuevo y ya han comenzado a recibir algunas visitas. Entre otras, de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, quienes se han acercado al hospital en el que madre e hijo todavía continúan ingresados. Sin embargo, hay alguien que todavía no ha podido conocer al bebé y esta no es otra que su hermana, Julia Janeiro. La joven no se ha podido acercar a Jerez de la Frontera todavía por un motivo de peso, sin embargo, tiene previsto viajar estos días para, por fin, conocer al recién nacido.

«Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano porque estaba en Madrid sacándose el carnet de conducir. Irá próximamente con su novio, Tommy, a conocerlo», han contado en ‘Ya son las ocho’. Con el carnet aprobado, la hija del torero tiene en mente adquirir un «nuevo cochazo», por lo que tendrá más fácil viajar a Cádiz cuando lo desee para reencontrarse con su familia. Aunque la influencer vive en Madrid está muy pendiente de los suyos y estaba deseando poder tener luz verde para no depender de nadie y viajar con comodidad a la ciudad en la que residen sus padres y sus hermanos.

Pronto abandonarán el hospital Puerta del Sur de Jerez, donde permanecen desde este martes tras muchos rumores de que el bebé ya había llegado al mundo. Felices por la noticia y deseando recibir el alta para descansar todos juntos, será pronto cuando den a conocer nuevos datos sobre el pequeño. De momento se sabe que es un niño y hay varias voces que aseguran que le han llamado Hugo, aunque esta incógnita se resolverá próximamente.

Fue en el mes de diciembre cuando la pareja reveló que María José Campanario estaba embarazada, una noticia que incluso les pilló por sorpresa a ambos. Es el próximo 25 de julio cuando celebran 20 años de casados, siendo su bebé el mejor broche de oro para el matrimonio dos décadas después de darse el ‘sí, quiero’.

Próximamente Julia Janeiro y su novio, el futbolista Tommy, pondrán rumbo Jerez desde Madrid y harán más de 600 kilómetros para conocer al nuevo miembro de la familia. En su momento ella fue una de las que más se emocionó al conocer que tendría un nuevo hermanito, un nacimiento que, sin ningún género de dudas, ha colmado de felicidad a la familia.