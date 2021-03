«Si ella habla esto tiene unas consecuencias si los demás no están de acuerdo. Esto va a hacer una efecto dominó», ha afirmado Ana María Aldón.

En medio de una gran expectación, la familia de la difunta Rocío Jurado espera ver este mismo domingo el documental protagonizado por Rocío Carrasco. Uno de los protagonistas será, sin duda, el viudo de la artista, José Ortega Cano, para quien ya se están removiendo sentimientos del pasado. Su mujer, Ana María Aldón, ha confesado la significativa determinación que ha tomado el diestro.

«Me ha dicho que no lo va a ver», ha afirmado en ‘Viva la vida’. Sin embargo, confesaba que tal vez intente visionar algo, pero que «si duele mucho» quizás no consiga sacar las fuerzas necesarias. La colaboradora recordaba que su marido no está atravesando su mejor momento en cuestiones de salud. «Él está mal, le sube la tensión, tiene problemas del estómago. Sumado a eso, no sé si esta noche va a ser capaz de verlo».

El diestro apoya la inesperada decisión de Rocío Carrasco de romper su silencio tras dos décadas. «Él está de acuerdo con que Rocío hable, todos estamos de acuerdo. Todos queremos escuchar su versión», señalaba. Eso sí, Ana María Aldón ha intentado ser prudente, pero reconoce que habrá consecuencias. «Si ella habla esto tiene unas consecuencias si los demás no están de acuerdo. Esto va a hacer una efecto dominó. Hasta que todos den su versión».

La andaluza también se ha pronunciado sobre el distanciamiento que mantiene Rocío Carrasco con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Un tema por el que sufre el torero. «Por quien más le duele es por Rocío Jurado. Por su memoria».

Hace más de ocho años que Ortega Cano no coincide con Rocío Carrasco. La última vez que se vieron fue durante una boda familiar de una sobrina del diestro. Una ocasión en la que aprovechó para presentarle a su actual mujer, Ana María Aldón. Desde entonces la relación se ha enfriando por completo llegando a ser nula. «Que yo sepa no ha habido un motivo de distanciamiento», ha afirmado la colaboradora al respecto.

Ana María también se ha manifestado sobre la enfermedad de Rocío Jurado y cómo llevó su marido estar al lado de la artista. Un episodio del que él le ha hablado en profundidad. «Lo pasó muy mal», contaba. «Quien lo conozco como persona sabe la sensibilidad que tiene. Como ser humano es excepcional».

El enfado del torero

Ortega Cano vuelve a estar más que nunca de actualidad, esta misma semana intervenía en un directo en ‘Sálvame’ visiblemente enfadado. Jorge Javier Vázquez desvelaba que en el documental se hablaría de él y adelantaba que se trataba de algo sorprendente que nunca se había dicho antes. Su mujer ha salido en su defensa asegurando que él está muy cansado de escuchar diversas especulaciones: «Lo que ya está bien es de poner en cuestión su orientación sexual. Ya está bien. Mi marido está harto que se ponga en duda su orientación sexual».