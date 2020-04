El popular presentador de ‘La Ruleta de la Suerte’ en Antena 3 desde hace catorce años ha hablado de los problemas de salud que lleva padeciendo desde hace años y por el que llegó a perder incluso hasta diez kilos. El pasado año, Jorge Fernández confesó que padecía de problemas digestivos pero no quiso entrar más en detalles y no concretó lo que le había ocurrido. Hasta ahora. Y es que la pasada semana, el presentador entró en Espejo Público, programa conducido por Susanna Griso, para dar algunos consejos de salud ahora que estamos en confinamiento. Una entrevista que no pasó inadvertida para otros medios de comunicación.

Jorge Fernández ha desvelado que tiene el problema de Lyme

Unos días después, Fernández concedió una entrevista a Carrusel Deportivo (cabe recordar que fue un jugador de baloncesto que llegó incluso a debutar en Liga ACB) y ahí le preguntaron por qué conocía tantos detalles sobre temas de salud. “Hace tres años tuve un problema», anunciaba el presentador y añadía de qué se trataba la dolencia: «la enfermedad de Lyme viene por la picadura de una garrapata”. Habitualmente “nuestro sistema inmune tiene defensas suficientes para paliar esto”, algo que no ocurrió en el caso de Fernández ya que “cuando éste está bajo, como fue mi caso por una mala gestión del estrés, las bacterias salen a la sangre”.

Por si fuera poco, el presentador ha anunciado que además “tardaron mucho en diagnosticar qué tenía”. “Se me puso fatal el estómago, tuve muchas hinchazones. No llegaba la hora que me curaran. Como no daban con ello, empecé a estudiar fisiología, medicina, enfermedades relacionadas con el sistema inmune… y te das cuenta de que todo tiene que ver”, desveló a los compañeros de deportes de Carrusel deportivo.

El presentador está muy agradecido al equipo médico

A pesar de esto, Jorge Fernández se muestra muy optimista sobre mejorar su dolencia: »Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso ideal. Esto (la enfermedad) no pasa nada porque nuestro sistema inmune tiene defensas suficientes como para paliar esto, pero cuando tu tienes mal el sistema inmune por una mala gestión del estrés, como fue mi caso, esas bacterias, que en mi caso fueron la borrelia, la varesa y la bartonella, me salieron a la sangre y me hicieron el lío. Fui a muchos médicos, muchos digestivos porque se me puso fatal el estómago, todo el tubo digestivo… a todas horas tenía mucha hinchazón… y no veía el momento de curarme. Llevo tres años estudiando mucho sobre fisiología, medicina y enfermedades relacionadas con el tubo digestivo y el sistema inmune’, cuenta en su intervención con el programa deportivo. Además, Jorge Fernández ha querido reflexionar sobre el tema de la medicina, algo de lo que él está muy pendiente y ampliando sus conocimientos, ya que él estuvo investigando por su propia cuenta: «Lo que no me gusta mucho de la medicina tradicional es que cada uno se sienta de su sector, el cuerpo humano es mucho más que una cosa determinada como para asociarla a diferentes sectores (…) He hecho muy buena amistad con muchos médicos y nutricionistas, yo no me invento nada.Estoy aprovechando el confinamiento para leer estudios y seguir estudiando el cuerpo humano y el por qué». El pasado año, el presentador ya desveló sus problemas digestivos

En agosto del pasado año, Jorge Fernández ya habló de sus problemas digestivos a través de Instagram sin ahondar en muchos detalles: «Hoy quiero subir esta foto con un único objetivo: es una foto de esta misma mañana después de realizar un mini entrenamiento, ya que por una lesión de codo no puedo entrenar bien. Es cierto que he perdido 8 ó 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real”, explicó por aquel entonces Jorge Fernández.