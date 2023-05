Han pasado unos días desde que Raúl Prieto y Joaquín Torres vivieran uno de los días más felices de su vida, el día de su boda. La pareja formada por el director de 'Sálvame' y el arquitecto tenían planeado disfrutar de una lujosa luna de miel que, por el momento, tendrá que esperar. Después de disfrutar el fin de semana en la capital hispalense, donde tuvo lugar el 'sí, quiero', la pareja ha puesto rumbo a Cádiz. A pesar de que sus intenciones era marcharse a Japón para disfrutar de una lujosa luna de miel, las circunstancias personales de Joaquín Torres le obligan a hacer primero esta parada en tierras gaditanas.

Ha sido el propio Joaquín quien ha compartido una instantánea a orillas del Mar Mediterráneo. A pesar de que el tiempo no acompañaba, Torres ha querido aprovechar la oportunidad para "inmortalizar" ese momento y revelar que está pasando "unos días de descanso no lejos de casa por mis circunstancias personales, por Cádiz". El arquitecto asegura que "maravillosa su gente y su ciudad. Nos han invitado", ha asegurado. Con esta fotografía, Joaquín Torres confirma que no ha podido coger el primer avión rumbo a Tokio, tal y como estaban en sus planes iniciales. No ha querido más detalles sobre qué circunstancias personales les han obligado a posponer su viaje de novios.

Joaquín Torres y Raúl Prieto tenían previsto viajar a Japón y a la Provenza Francesa

A lo largo de la última semana, hemos podido conocer todos los entresijos de la boda de la televisión, de la que además puedes conocer todos los detalles en el nuevo número de SEMANA que ya está a la venta en tu supermercado o kiosco más cercano. Durante estos días pudimos saber el menú, los regalos e incluso los detalles de la luna de miel con la que la pareja pondría el broche de oro a su historia de amor tras su 'sí,quiero' en Casa Pilatos, en pleno centro de la capital hispalense.

Era José Antonio León a las puertas del espectacular palacete donde tuvo lugar el enlace quien adelantó los lugares que iban a recorrer los recién casados en su luna de miel. Por un lado estaría Japón y por otro la Provenza Francesa. Dos destinos muy diferentes entre sí que unidos ofrecen todo aquellos que Joaquín Torres y Raúl Prieto buscaban para su viaje de novios.