Joaquín Torres, sobre su homosexualidad: "Cometí el error de casarme y tener un vida imposible"

Joaquín Torres ha concedido una entrevista al programa 'Moderno' de 'Enamorados de Madrid', de Telemadrid, donde ha hablado de sus pasiones: la arquitectura y su familia. También ha hecho un repaso a su vida sentimental, marcada por una homosexualidad que le costó reconocer y que lo llevó a contraer un matrimonio heterosexual en el que ambas partes sufrieron enormemente: "Generé muchísimo dolor".

Torres ha recordado cómo fue su relación con sus padres. Su progenitor, al igual que él, era un arquitecto de prestigio. "Lo pasé fatal. Trabajar para un padre triunfador, dominante, es lo peor porque nunca te respeta como profesional", cuenta "Si a jóvenes arquitectos de 25 años les dieran la misma oportunidad que me dieron a mí, habría muchos con mi trayectoria".

La parte más emotiva de su encuentro ha tenido lugar cuando ha recordado su relación con Mercedes Rodríguez Parrizas, madre de sus dos hijos. Estuvieron juntos desde adolescentes -empezaron con apenas 17 años- y estuvieron casados durante ocho años. "Siete años después, cuando me iban bien las cosas, me llamó y a los 3 meses nos casamos porque yo en esos siete años intenté aceptar mi homosexualidad y no fui capaz", recuerda. Un duro relato que lo emociona, ya que cree que "cometió un gran error al casarse e intentar una vida imposible". Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos, su prioridad absoluta.

Para Joaquín Torres, uno de los momentos más duros a los que tuvo que hacer frente tuvo lugar cuando le dijo a sus hijos que era homosexual. Uno de ellos, con tan solo 13 años, le dijo: "Papá, yo lo único que quiero es que seas feliz".

En la actualidad, Joaquín Torre está comprometido con Raúl Prieto, periodista y director de programas como el extinto 'Viva la vida' y 'Fiesta'. Recientemente, Torres desvelaba en las redes sociales sus planes de formalizar su noviazgo con su actual pareja. «Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un “anillo“ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida", decía en una emotiva carta a través de las redes sociales.

Joaquín Torres habla así de Raúl Prieto: "No imagino mejor compañero de vida"

"Tras años de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas… y de dos hijos que tenía que proteger ante todo. Tras hablar con ellos y darme su beneplácito, decidí cumplir la promesa que le hice un día a Raúl: Le gritaría al mundo que es el amor de mi vida. Y eso haré la próxima primavera en una ceremonia ante los míos, ante los nuestros", añadía. "En un lugar de la vieja Europa donde toda nuestra gente que jamás me ha juzgado por mi sexualidad, que jamás ha tenido ni un reproche por ser quien soy… esa gente que es mi mundo. Raúl después de mis hijos lo es TODO. Y darle su sitio y que él me dé el mío, es algo que pone punto y seguido a una historia repleta de espinas. Hemos superado muchas cosas juntos, y no imagino mejor compañero de vida… Una vida en la que he perdido tanto, tanto, tanto tiempo por cobardía… pero ya NO. La cara B del disco es solo nuestra. Raúl, ahora sí que sí. Ahora ya nada puede impedir que sea tuyo y que seas mío para siempre".