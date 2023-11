Tras el burofax Joaquín Torres da nuevos detalles de su enfrentamiento con Penélope Cruz y Javier Bardem

Vídeo: Europa Press

Joaquín Torres ha trabajado con infinidad de famosos, aunque no con todos ha tenido feeling. Prueba de esta falta de entendimiento que Penélope Cruz y Javier Bardem le enviaran un burofax exigiendo al arquitecto que no hablara sobre ellos en televisión. Tampoco sobre la casa que él les diseñó. Semanas después de que él lo hiciera público, ha aportado más datos hablando incluso del contrato de confidencialidad que él mismo firmó en su día. Un documento que le impedía hablar sobre su propiedad y que, según él, ya expiró. Eso sí tiene claro a lo que jamás renunciaría, a pesar de los problemas que han existido entre ellos desde que trabajaran juntos en el pasado.

Penélope Cruz se negó a que Joaquín Torres le decorara la casa por la fuerte tensión

El marido de Raúl Prieto es el arquitecto de muchísimos rostros conocidos en España, de hecho, diseñó gran parte de las mansiones de La Finca, la urbanización más segura y elitista de Madrid. Reconocido, con talento y con un éxito evidente, Joaquín Torres no siempre ha podido terminar los proyectos como a él le gustaría. Así lo demuestra que Penélope Cruz y Javier Bardem le pidieran terminar antes de lo previsto debido a la desconfianza que sentían. Tanto es así que incluso no llegó a decorar el inmueble, una espinita que Joaquín Torres sigue teniendo guardada. "La relación fue muy dura cuando hicimos la casa. Ya expliqué que renuncié porque ellos tenían dudas sobre la filtración de la información de su propia vida personal y cuando un cliente no confía en ti...Penélope me pidió por favor terminar, o sea, termínanos hasta por lo menos que esté acabada toda la casa y la decoración la dejamos al margen y dije 'de acuerdo'", ha dicho él ante las cámaras.

La pareja de actores eligió a Joaquín Torres hace más de una década, siendo en el año 2011 cuando él habló por primera vez de Penélope Cruz y Javier Bardem en los medios. "Penélope Cruz me ha hecho firmar una cláusula de confidencialidad. Yo no niego nunca la autoría de mis proyectos pero no hablo de ellos (...) Quedaron muy satisfechos de su casa pero no de mi notoriedad", dijo en aquel momento. Estas palabras confirmaron las fricciones profesionales que, sin querer, dejaron un mal sabor de boca en ellos, las cuales vuelven ahora al presente. Lo que no imaginaron es que volverían a retomar el contacto y a cruzar sus caminos de nuevo, mucho menos que sería un burofax su siguiente vía de comunicación.

Joaquín Torres ha dado más detalles de su tensión con Penélope y Javier en su último evento, un vídeo que podrás descubrir en su totalidad en este artículo. Fue a comienzos de noviembre cuando el empresario confesó la advertencia que le habían hecho los intérpretes mediante sus abogados: "He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discreto". Un drástico movimiento que llegó después de que Joaquín hablara del conflicto que había tenido con ellos a la hora de elegir los materiales de su vivienda en Madrid. "No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (...) Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie", explicó.