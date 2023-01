Joana Sanz, víctima de acoso y graves insultos tras el 'caso Dani Alves'

No puede más. Joana Sanz, actual mujer de Dani Alves, ha dicho basta. La modelo brasileña se ha visto envuelta en el escándalo del futbolista después de ser acusado por abuso sexual a una joven de 23 años en una conocida discoteca de Barcelona y encontrarse en prisión preventiva. A pesar de que en un primer momento su mujer no dudó en su palabra y salió en su defensa, con las últimas informaciones sobre el caso ha decidido incluso borrar todas las instantáneas que tenía en conjunto. Sin quererlo, ella también ha sido una víctima colateral de los hechos de su todavía marido y no han tardado en llegar las críticas contra ella.

La modelo brasileña ha compartido los mensajes de insulto que ha recibido en su perfil de Instagram. "Eres una pedazo de hijo de puta. Tu marido es un violador", dice uno de los internautas. Mensajes tan graves que incitan incluso al suicidio: "Lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres. ¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por dinero. Eso pasa por hablar de más. Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres jajajaja que eres un malgasto de piel. Págame tu onlyfans (una plataforma de contenido para adultos) para poder ayudarte a vivir", le escribía otro usuario.

Joana Sanz muestra los mensajes de odio que recibe en su perfil social

No han sido los únicos mensajes que ha recibido a través de su perfil de Instagram. "Qué poca vergüenza que tienes. Cómplice de violador", le respondía un usuario de la red social a una de sus historias. Además, Joana Sanz ha mostrado cómo Instagram eliminó una de sus historias por infringir las normas comunitarias, algo que le ha molestado mucho a la modelo brasileña: "pero para prohibir que se utilicen ciertas palabras en mensajes, no ponen restricciones".

Joana Sanz ha querido alejarse de toda la polémica del ex futbolista del FC Barcelona. La modelo ha tomado la drástica decisión de eliminar todas las fotografías que tenían la pareja excepto aquellas que están vinculadas a acuerdos publicitarias y a marcas o firmas. Incluso ha borrado todo el rastro de las de su boda, la cual se celebró en el año 2017 en Formentera. Cabe señalar que Alves tras negar que conociera a la joven que le acusa de violación, terminó por reconocer ante la jueza que habían existido relaciones sexuales entre ellos en el baño de una discoteca y, por tanto, que había habido deslealtad a su mujer.

La mujer de Dani Alves está atravesando unos momentos muy complicados

Hace unos días, la modelo brasileña contaba cómo afrontaba estos momentos tan delicados que está atravesando. "Quería hacer este vídeo para que me vean porque sé que mucha gente está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando", comenzaba diciendo a través de unas historias publicadas en su perfil de Instagram. "De verdad, tengo unos mensajes preciosos. Ósea que ni los mejores libros de psicología, de superación, de ánimo tienen palabras tan hermosas y llenas de cariño que aunque no les conteste porque son muchísimos, los leo todos", continuó diciendo.

Mientras que Dani Alves se encuentra en prisión preventiva, ella se encuentra sola en casa sin saber qué ha ocurrido: "Me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo y de verdad que muchas gracias", sentenció con la voz entrecortada y visiblemente afectada por lo que está pasando en su vida desde hace unos días.