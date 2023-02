Joana Sanz reaparecerá en la Pasarela Cibeles en plena tormenta por el 'caso Alves'

Joana Sanz visitará próximamente Madrid por un compromiso profesional. La modelo volverá a las pasarelas de la mano de la firma Lola Casademunt, con la que ya trabajó en ocasiones anteriores en Barcelona. Será el próximo 18 de febrero en el desfile programado de la marca en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para su nueva colección. Esta oportunidad llega en un momento más que complejo para ella. El 2023 está siendo un año muy complicado y está en plena lucha con la pena de haber perdido a su madre un mes antes y el ingreso de su marido, Dani Alves, en prisión.

Este viaje a la capital española no sería tan exprés como pudiera parecer ya que son varios los días que va a hacer actor de presencia en la Pasarela Cibeles, por la que ya pasó en otras ocasiones como en 2017 con Marcos Luengo. Un desfile necesita mucha preparación y antes de comenzar el sábado a las 19:00 horas, como indica la agenda oficial, necesita mucho proceso previo. El jueves 16 sería el primer día en el que la modelo estuviera presente junto a los responsables a cargo de la firma. Tendría que asistir durante esos dos días a los ensayos programados, al igual que a las pruebas de vestuario necesarias, tal como han conocido en exclusiva en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Con esta nueva aventura profesional estaría dando un paso más para seguir adelante e intentar rehacer su vida. El sentimiento de soledad que siente se suma a ser objeto de muchas noticias y no quiere ser juzgada por cada decisión que tome. En una emotiva carta a su madre recordaba las enseñanzas que le ha ofrecido siempre y cómo lo aplica ahora. En ella, pide que "no me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír", solo es un paso para "sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi madre le gustaría". No puede evitar emocionarse ante las ausencias y reconoce que aunque "tengo mis días más animados, ese frío interno siempre me acompaña". Al final, aunque se siente arropada por su entorno, "el amor de madre solo es uno".

Joana Sanz vuelve a decir adiós: despide a su mascota Coco

Joana Sanz se ha tenido que enfrentar a muchas pérdidas en muy poco tiempo. Tras el fallecimiento de su madre, ahora es su mascota Coco a la que ha tenido que decir adiós. Ha querido despedirse de él a través de sus redes sociales agradeciendo toda la compañía y los momentos que han pasado juntos. Con mucha tristeza se recordaba a sí misma que "ahora serás otra estrella en el cielo cuidándome junto a mamá". Se marcha otro de sus pilares fundamentales, su "querido amigo". Para él ya tiene un hueco eterno en su corazón. Juntos han luchado hasta el final porque este se recuperarse de la enfermedad que padecía y han compartido durante años momentos inolvidables que atesorará siempre con mucho cariño.

Meses antes la modelo explicaba a todos sus seguidores qué era lo que estaba sucediendo con su compañero y lo luchador que estaba siendo. Coco, que tenía 11 años en ese momento, sufría una hernia discal que se agravaba por el melanoma múltiple que le habían diagnosticado. Se enfrentaban entonces a un largo tratamiento de quimioterapia con el que esperaba de alguna manera ralentizar el avance de este y las secuelas que le estaban dejado. Sus patas traseras no funcionaban ya y, aún así, llenaba la casa de alegría sin parar de correr a todos lados con su pequeña y adaptada silla de ruedas. Un elemento con el que ahora quiere honrarle y que está buscando a quién donar para ver si puede ser de ayuda.