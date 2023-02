Joana Sanz estalla: "Me encanta lo de secreto de sumario y que todo salga a la luz"

No corren buenos tiempos para Joana Sanz. La modelo canaria está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida al ver como su pareja, Dani Alves, se encuentra en prisión preventiva por una presunta agresión sexual. A pesar de que el abogado del brasileño pidió la libertad provisional, la Fiscalía se la denegó por lo que tendrá que estar en la cárcel hasta que tenga lugar el juicio o haya algún otro cambio reseñable. Mientras tanto, la modelo hace frente a todo lo que está pasando fuera y viendo cómo su relación pende de un hilo. Ahora, visiblemente molesta por todo lo que se publica sobre ella y por el hecho de estar en el foco mediático, estalla. "Bueno, como bien os había comunicado anteriormente, que cualquier comunicado o cualquier cosa que tuviera que decir lo iba a hacer a través de mis redes sociales, voy a hacerlo", comienza diciendo.

Joana Sanz ha confesado su malestar después de que la dirección de su casa se haya filtrado. Así mismo lo cuenta: "A mí me encanta lo de secreto de sumario y que todo salga a la luz. Yo eso no lo comprendo, en fin. Se ha filtrado la dirección de mi casa", dice haciendo referencia a eso. Además, la modelo española también se ha pronunciado sobre su polémico vídeo bailando y haciendo una peineta.

Joana Sanz se defiende de todas las críticas de los últimos días

Ha querido explicarse y defenderse de las críticas: "El vídeo en el que estoy bailando y cantando una canción y todos se han alarmado por la peineta, que por cierto yo no sabía que se llamaba así. No va dirigido a nadie, ni muchísimo menos. No va con esas intenciones. Simplemente estoy siguiendo la letra de una canción que me parece muy energética, que te levanta los ánimos. La música es terapéutica. Y, bueno si veis el vídeo de Tiktok es un poco el paso que yo he dado. No hagamos dramguas de todo esto, que no lo hay", cuenta. La modelo ha encontrado en la música su vía de escape para los días tan convulsos que está viviendo. Asegura que tiene "días mejores y días peores. Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones", comienza diciendo.